Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji yeni haritayı paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye genelinde bugün yağış beklenmezken, hava çoğunlukla az bulutlu ve açık geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre özellikle iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunurken, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin büyük bölümünde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzü görülecek.

Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde ise yerel hava olayları etkili oluyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis beklenirken, İstanbul'da sabah saatlerinde bazı noktalarda sis etkili oldu.

DOĞU BÖLGELERİNDE BUZLANMA VE DON RİSKİ

Meteorolojik tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu durumun özellikle ulaşım ve günlük yaşamda yer yer olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, doğu illerinde yaşayan vatandaşların sabah saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklıklar Batıda Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Bu durum özellikle batı illerinde gün içinde daha ılıman bir havanın hissedilmesine neden olacak.

RÜZGAR KUZEYLİ YÖNLERDEN ESECEK

Rüzgarın ülke genelinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri rüzgarın genel olarak günlük yaşamı olumsuz etkileyecek bir şiddete ulaşmasının beklenmediğini belirtiyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle yüksek kesimler için önemli bir uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle dağlık ve eğimli arazilerde bulunan yerleşim yerleri ile bu bölgeleri kullananların risklere karşı önlem almaları istendi.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cengiz Çelik, hafta genelinde Türkiye'nin büyük bölümünde yağışsız bir havanın hakim olacağını söyledi. Cuma günü ise yalnızca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sınırlı bir yağış beklendiğini belirtti.

Hafta sonuna doğru ise Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer yağış geçişleri görülebileceği ifade edildi. Bunun dışında ülke genelinde önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.

SICAKLIKLAR BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin birkaç derece altına inmesi bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu durum özellikle doğu illerinde daha serin bir havanın hissedilmesine neden olacak.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Çelik, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta boyunca yağış beklenmediğini belirtti. Tahminlere göre Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 13 ila 14 derece civarında olması bekleniyor.

En düşük sıcaklıkların ise Ankara'da 0 dereceye kadar düşebileceği, İstanbul'da ise gece saatlerinde 5 ila 6 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

İzmir'de ise daha ılıman bir hava hakim olacak. Kentte en yüksek sıcaklıkların 18 ila 20 derece aralığında olması beklenirken, gece sıcaklıklarının 6 ila 7 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

11 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraEdirne17°CAz bulutlu ve açık
İstanbul14°CAz bulutlu ve açık
Kırklareli16°CAz bulutlu ve açık
Kocaeli19°CAz bulutlu ve açık
EgeAfyonkarahisar13°CAz bulutlu ve açık
Denizli19°CAz bulutlu ve açık
İzmir19°CAz bulutlu ve açık
Manisa19°CAz bulutlu ve açık
AkdenizAdana21°CAz bulutlu ve açık
Antalya21°CAz bulutlu ve açık
Hatay19°CAz bulutlu ve açık
Mersin22°CAz bulutlu ve açık
İç AnadoluAnkara14°CAz bulutlu ve açık
Çankırı15°CAz bulutlu ve açık
Eskişehir15°CAz bulutlu ve açık
Konya13°CAz bulutlu ve açık
Batı KaradenizBolu16°CAz bulutlu ve açık
Düzce18°CAz bulutlu ve açık
Kastamonu14°CAz bulutlu ve açık
Zonguldak12°CAz bulutlu ve açık
Orta ve Doğu KaradenizAmasya15°CParçalı ve az bulutlu
Samsun11°CParçalı ve az bulutlu
Tokat14°CParçalı ve az bulutlu
Trabzon10°CParçalı ve çok bulutlu
Doğu AnadoluErzurum0°CParçalı ve az bulutlu
Kars0°CParçalı ve az bulutlu
Malatya12°CParçalı ve az bulutlu
Van1°CParçalı ve az bulutlu
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır13°CAz bulutlu ve açık
Gaziantep15°CAz bulutlu ve açık
Siirt13°CAz bulutlu ve açık
Şanlıurfa16°CAz bulutlu ve açık
Genel değerlendirme:

  • Türkiye genelinde hava çoğunlukla az bulutlu ve açık olacak.
  • Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
  • Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar örtüsü nedeniyle çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.
  • Günün en yüksek sıcaklıkları Akdeniz Bölgesi'nde (21–22°C) ölçülürken, en düşük sıcaklıklar Erzurum ve Kars'ta 0°C civarında seyrediyor.
