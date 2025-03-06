Viral Galeri Viral Liste Bu sefer kehanet değil, uzmanlar açıkladı! 2035 yılında dünyada neler değişecek?

Bu sefer kehanet değil, uzmanlar açıkladı! 2035 yılında dünyada neler değişecek?

Uluslararası ilişkiler uzmanları, dünya genelinde büyük bir çatışmanın eşiğinden dönüldüğünü söylüyor. Washington merkezli küresel güvenlik ve ekonomik kalkınma odaklı düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından yapılan son anket, önümüzdeki 10 yıl içinde üçüncü bir dünya savaşının çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna işaret ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:34
Bu sefer kehanet değil, uzmanlar açıkladı! 2035 yılında dünyada neler değişecek?

357 siyasi stratejist ve gelecek öngörü uzmanının katıldığı ankete göre, uzmanların yüzde 40,5'i 2035'e kadar ABD, Çin veya Rusya gibi büyük güçlerin dahil olacağı bir savaş bekliyor. Bu ihtimalin en çok nükleer silahlar ve uzayda yaşanabilecek askeri çatışmalar nedeniyle arttığı belirtiliyor.

Bu sefer kehanet değil, uzmanlar açıkladı! 2035 yılında dünyada neler değişecek?

Uzayda Savaş Tehdidi

2019'da kurulan ABD Uzay Kuvvetleri'nin resmî web sitesinde yer alan açıklamalar, Washington'un gelecekte uzayda bir savaş olasılığını ciddiye aldığını gösteriyor.

Bu sefer kehanet değil, uzmanlar açıkladı! 2035 yılında dünyada neler değişecek?

Web sitesinde, "Uzay Kuvvetleri, ABD ve müttefiklerinin uzay kabiliyetlerini tehdit edebilecek herhangi bir unsuru caydırmak ve gerekirse yok etmek için uzayda, uzaydan ve uzaya yönelik savaş kabiliyetleri geliştirmektedir" ifadeleri yer alıyor.

Bu sefer kehanet değil, uzmanlar açıkladı! 2035 yılında dünyada neler değişecek?

Uzmanlar, bu tür bir yaklaşımın gelecekte devletler arasındaki gerginlikleri tırmandırabileceğini söylüyor.

Bu sefer kehanet değil, uzmanlar açıkladı! 2035 yılında dünyada neler değişecek?

Dünyanın En Büyük Tehditleri

Ankete göre, savaş dışında dünyanın geleceği için en kritik tehdit iklim değişikliği olarak görülüyor. Katılımcıların yüzde 29,9'u küresel refahın önündeki en ciddi engelin iklim değişikliği olduğunu belirtiyor. Buna karşın büyük güçler arasındaki savaş tehdidi yüzde 27,6 ile ikinci sırada yer alıyor.

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