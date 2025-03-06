Bu sefer kehanet değil, uzmanlar açıkladı! 2035 yılında dünyada neler değişecek?
Uluslararası ilişkiler uzmanları, dünya genelinde büyük bir çatışmanın eşiğinden dönüldüğünü söylüyor. Washington merkezli küresel güvenlik ve ekonomik kalkınma odaklı düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından yapılan son anket, önümüzdeki 10 yıl içinde üçüncü bir dünya savaşının çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna işaret ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:34