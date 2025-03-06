Bu sefer kehanet değil, uzmanlar açıkladı! 2035 yılında dünyada neler değişecek?

357 siyasi stratejist ve gelecek öngörü uzmanının katıldığı ankete göre, uzmanların yüzde 40,5'i 2035'e kadar ABD, Çin veya Rusya gibi büyük güçlerin dahil olacağı bir savaş bekliyor. Bu ihtimalin en çok nükleer silahlar ve uzayda yaşanabilecek askeri çatışmalar nedeniyle arttığı belirtiliyor.