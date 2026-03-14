Bu dünyadan bir Kanbolat geçti! Acılı eş Hicran Akın'dan duygusal paylaşım

Bu dünyadan bir Kanbolat geçti! Acılı eş Hicran Akın'dan duygusal paylaşım

"Yer Gök Aşk" ve "Poyraz Karayel" gibi unutulmaz projelerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında kalbine yenik düştü. 11 Şubatt'ta hayatını kaybeden oyuncunun eşi Hicran Akın, sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

"Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve "Kuruluş Osman" gibi hafızalara kazınan pek çok projede rol alan Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat tarihinde İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ani vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan ünlü oyuncu, 12 Şubat günü düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Arslan'ın ailesi ve çalışma arkadaşları derin bir hüzün yaşadı.

"NE DESEM KEDERİME DENK DEĞİL" 2021 yılında dünyaevine girdiği eşi dansçı Hicran Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla gündeme geldi. Birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Akın, hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Sırça köşkümün koca şahini, sevgisi pek, coşkusu derya deniz sevgilim… Ne desem kederime denk değil. Zaman geçer, hakikat kalır. Bu dünyadan bir Kanbolat geçti… İyi ki can parem. Göçtüğüne değsin kocam."

UNUTULMAZ PROJELERİN İSMİYDİ 45 yıllık ömrüne pek çok başarılı iş sığdıran Kanbolat Görkem Arslan'ın rol aldığı projelerden bazıları: ▶Çemberimde Gül Oya ▶Poyraz Karayel ▶Muhteşem Yüzyıl ▶Kuruluş Osman ▶Tatar Ramazan ▶Hayat Bazen Tatlıdır