Bu akşam ATV’de! Bayramlık filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 16:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bayramlık filmi, Ramazan Bayramı'nın ilk günü (bu akşam) ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Film, aile bağlarını merkeze alan hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Geçmiş kırgınlıkların bayram sabahında nasıl değiştiğini anlatıyor. İşte Bayramlık filmi oyuncu kadrosu ve detaylar…

Bayramlık filmi, 20 Mart Cuma günü (bu akşam) ATV'de yayınlanarak izleyiciyle buluşuyor. Yapım, bayramın bir araya getiren ruhunu, aile içi ilişkiler ve kuşaklar arası bağlar üzerinden anlatan sıcak ve duygusal bir hikaye sunuyor.

BAYRAMLIK FİLMİ KONUSU NEDİR? Bayramlık filmi, uzun yıllar boyunca ailesiyle mesafe koymuş, içine kapanık bir emekli adamın hikayesini merkezine alıyor. Hayatın getirdiği kırgınlıklar ve iletişimsizlik nedeniyle çocuklarıyla bağı zayıflayan bu karakter, bir bayram sabahında beklenmedik şekilde tüm ailesiyle aynı çatı altında buluşur.

Bu buluşma, geçmişte yaşanan yanlış anlaşılmaların açığa çıkmasına neden olurken, dedenin özellikle torunlarıyla kurduğu samimi bağ aile içindeki dengeleri değiştirir. Film, bayramı yalnızca bir ziyaret günü olarak değil; affetme, yeniden iletişim kurma ve aile bağlarını güçlendirme süreci olarak ele alır.

BAYRAMLIK FİLMİ OYUNCULARI Bayramlık filmi, deneyimli ve genç isimleri bir araya getiren geniş bir kadroya sahip. Oyuncu listesi şu isimlerden oluşuyor: Cengiz Sinan Bengier

Cem Cücenoğlu

Gülizar Nisa Uray

Ayşen Gürler

Şiva Behrouzfar

Alican Aytekin

Ali Rıza Tanyeli

Sultan Sarohan

Metin Keçeci

Birgül Ulusoy

Gözde Demirtaş