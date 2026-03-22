"Nasipse Olur" filmi bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği yapım, hayatın getirdiği kayıplar ve zorluklar karşısında direnen bir kadının hikayesini ekrana taşıyor. Başrollerde Algı Eke ve Burak Sevinç yer alıyor. İşte Nasipse Olur oyuncu kadrosu ve hikayesi…

Nasipse Olur filmi, 22 Mart 2026 Pazar (bu akşam) saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Yapım, romantik/komedi türündeki hikayesiyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Nasipse Olur Bu Akşam ATV'de

Nasipse Olur Filminin Konusu Nedir?

Film, genç bir kadın olan Günfer'in yaşadığı zorlu hayat mücadelesini konu alıyor. Babasını kaybettikten sonra büyük bir sarsıntı yaşayan Günfer, geçimini sağladığı aile yadigarı fırını ayakta tutmaya çalışır. Ancak amcasının kumar borçları nedeniyle fırın mafyanın hedefi haline gelir.

Yaşadığı ekonomik ve duygusal zorluklar bununla sınırlı kalmaz. Evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın ihanetiyle sarsılan Günfer'in hayatı tamamen değişir. Tüm bu gelişmelere rağmen mücadeleden vazgeçmeyen genç kadının yolu, varlıklı bir iş insanı olan Gökhan ile kesişir ve hayatında yeni bir dönem başlar