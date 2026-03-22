Bu akşam ATV ekranında: Nasipse Olur konusu nedir, oyuncuları kim?
ATV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak "Nasipse Olur", güçlü oyuncu kadrosu ve romantik/komedi hikayesiyle izleyici karşısına çıkıyor. Film, zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan genç bir kadının mücadelesini konu alıyor. İşte oyuncu kadrosu ve detaylar…
"Nasipse Olur" filmi bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği yapım, hayatın getirdiği kayıplar ve zorluklar karşısında direnen bir kadının hikayesini ekrana taşıyor. Başrollerde Algı Eke ve Burak Sevinç yer alıyor.
Nasipse Olur filmi, 22 Mart 2026 Pazar (bu akşam) saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Yapım, romantik/komedi türündeki hikayesiyle izleyicinin karşısına çıkıyor.
Nasipse Olur Filminin Konusu Nedir?
Film, genç bir kadın olan Günfer'in yaşadığı zorlu hayat mücadelesini konu alıyor. Babasını kaybettikten sonra büyük bir sarsıntı yaşayan Günfer, geçimini sağladığı aile yadigarı fırını ayakta tutmaya çalışır. Ancak amcasının kumar borçları nedeniyle fırın mafyanın hedefi haline gelir.
Yaşadığı ekonomik ve duygusal zorluklar bununla sınırlı kalmaz. Evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın ihanetiyle sarsılan Günfer'in hayatı tamamen değişir. Tüm bu gelişmelere rağmen mücadeleden vazgeçmeyen genç kadının yolu, varlıklı bir iş insanı olan Gökhan ile kesişir ve hayatında yeni bir dönem başlar
Nasipse Olur Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Filmde geniş ve deneyimli bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Başrollerde Algı Eke ve Burak Sevinç bulunuyor. Kadroda yer alan isimler ise şöyle:
- Nur Sürer
- Zeyno Eracar
- Erdem Baş
- Ünal Yeter
- Barış Başar
- Hakan Bulut
- Yeşim Dalgıçer
- Selahattin Taşdöğen
- Kıvanç Baran Arslan
- Eylem Sezgin
- Derya Şen
- Aşkım Kapışmak
- Sefa Yıldırım