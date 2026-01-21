Boşuna kat kat giyinmeyin! Hastalığın asıl kaynağı belli oldu: Soğuk hava değil

Boşuna kat kat giyinmeyin! Hastalığın asıl kaynağı belli oldu: Soğuk hava değil

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 21:25

Soğuk havanın hastalığa neden olduğu düşüncesi yeni araştırmalarla farklı bir tabloyu ortaya koyuyor. Araştırmalara göre soğuk hava tek başına hastalık nedeni sayılmıyor. Yalnızca virüslerin daha uzun süre hayatta kalmasına, bağışıklığın zayıflamasına ve bulaş riskinin artmasına zemin hazırlıyor.

Havalar soğuduğunda hastanelerin ve eczanelerin kalabalıklaşması artık şaşırtıcı değil. Grip, soğuk algınlığı ve benzeri enfeksiyonlar kış aylarında artarken, "Üşütmek hasta eder" düşüncesi de yeniden gündeme geliyor. Ancak bilimsel veriler, bu yaygın inanışın eksik olduğunu gösteriyor.

Hastalığın Asıl Nedeni Virüsler Birçok kişi, palto giymeden dışarı çıktıktan ya da soğukta kaldıktan sonra hastalandığını düşünür. Bu nedenle hastalığın sebebi olarak doğrudan soğuk hava gösterilir. Oysa grip ve soğuk algınlığı, hava durumundan değil virüslerden kaynaklanır.

Soğuk algınlığına yol açan virüsler ve grip virüsü, kişiden kişiye temas ve solunum yoluyla bulaşır. Öksürme, hapşırma, konuşma ya da ortak kullanılan yüzeyler, virüslerin yayılmasında en önemli etkenlerdir. Dışarının soğuk ya da sıcak olması tek başına hastalık sebebi değildir.

Kışın Neden Daha Çok Hasta Oluyoruz? Dünya genelinde yapılan araştırmalar, solunum yolu hastalıklarının kış aylarında belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Bunun nedeni, soğuk havanın hem virüsleri hem de insan vücudunu dolaylı olarak etkilemesi.