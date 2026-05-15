Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen cephesinde sürpriz gelişme

Aynı dizide rol alan İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın set arkadaşlığı aşka dönüştü; ikilinin çekim aralarında el ele gezdiği ve birbirlerine "aşkım" diye hitap ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Dizi setlerinde filizlenen aşklar, magazin dünyasının en sevdiği "klasik" senaryolardan biri... Bu kervana katılan son isimler, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen oldu.

"SETTE EL ELE GEZİYORLAR" İDDİASI Gazeteci Seyhan Erdağ, katıldığı yayında set koridorlarında konuşulanları gün yüzüne çıkardı. Erdağ, çekimlerin başladığı dönemde her iki ismin de hayatında başkaları olduğunu ancak gelinen noktada ikilinin sette oldukça samimi olduklarını belirtti.

Erdağ'ın, "Şu anda sette el ele geziyorlar ve birbirlerine 'aşkım' diye hitap ediyorlar" şeklindeki açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN YÜKSELİŞİ Kariyerine genç yaşta adım atan Biran Damla Yılmaz, özellikle Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül karakteriyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Başarılı oyuncu, o günden bu yana yer aldığı her projede adından söz ettirmeye devam ediyor.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEN BAŞROLLERE: İLHAN ŞEN 2009 Best Model of Turkey birincisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan İlhan Şen ise, özellikle Aşk Mantık İntikam dizisiyle kariyerinde zirve yapmıştı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR Magazin kulislerini hareketlendiren bu "set aşkı" iddiasıyla ilgili olarak her iki oyuncudan da henüz resmi bir açıklama gelmedi. İkilinin sosyal medya üzerindeki her hareketi artık mercek altında.