Bir gecede şöhret olmuştu! Setlerdeki konforun arkasındaki isim Aydan Şener’miş

Eskiden fon bezleri arkasında giyinirdik, evlerin kapısını çalıp izin isterdik..." Yeşilçam'ın efsane ismi Aydan Şener, setlerdeki karavan dönemini başlatan ilk isim olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun "Kapris dediler" diyerek anlattığı o isteğine, merhum yapımcı Osman Yağmurdereli'nin verdiği yanıt ise duygulandırdı.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli ve "Çalıkuşu"nun unutulmaz Feride'si Aydan Şener, konuk olduğu bir programda setlerin bugünkü konforuna nasıl öncülük ettiğini anlattı. Şener, Türkiye'de setlere karavan isteyen ilk oyuncu olduğunu açıklarken, bu talebinin o dönem "kapris" olarak karşılandığını dile getirdi.

"EVLERİN KAPISINI ÇALIP 'SİZDE GİYİNEBİLİR MİYİZ' DERDİK" Cemre Onaylı'nın YouTube programına konuk olan usta sanatçı, eski set koşulları ile günümüzü kıyasladı. Karavan kültürünün olmadığı dönemlerde yaşadıkları zorlukları şu sözlerle aktardı: "Şu anda çok daha konforlu oyuncular. Eskiden sete fon bezleri çekilir, onların arkasında giyinirdik. Dış çekimlerde ise insanların evlerinin kapısını çalıp 'Sizde giyinebilir miyiz' diye sorardık. Karavanlar yoktu. Sete karavan isteyen ilk oyuncu olabilirim. Hatta o zaman için bu kapris gibi adlandırılmıştı. O kadar olmayacak bir şeydi ki. 'Nasıl yani? Karavan mı istiyor' demişlerdi. Ama Osman Yağmurdereli getirmişti ve 'Starım, sen iste ben getiririm' demişti. Öyle tatlıydı. Şimdi herkesin ayrı ayrı çalışma alanları var."

İSTEĞİNİ İKİLETMEDİ Şener'in bu isteğini ise dönemin ünlü yapımcısı Osman Yağmurdereli ikiletmemiş. Şener, eski dostunu yâd etti.

SUZAN AVCI İTİRAFI: "TEYZEM BANA SAHİP ÇIKTI" 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra Bursa'dan İstanbul'a geliş sürecini anlatan Şener, ünlü oyuncu Suzan Avcı ile olan akrabalık bağlarına da değindi: "Bursa'da yaşıyorduk. O da İstanbul'daydı ama biz İstanbul ziyaretlerimizde mutlaka ona giderdik. Annemle teyze çocuklarıdır Suzan Avcı. Canım teyzem, anne yarısıdır benim için. Bu sektöre dahil olup İstanbul'a geldikten sonra anne-kız gibi olduk. Çünkü ailem henüz Bursa'daydı. Teyzem bana çok sahip çıkmıştır. Bende yeri çok özeldir. Aynı sektörden birinin böyle bir yakınlıkta olması; o da çok büyük bir şans gerçekten."