Bir gecede şöhret olmuştu! Setlerdeki konforun arkasındaki isim Aydan Şener’miş

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Eskiden fon bezleri arkasında giyinirdik, evlerin kapısını çalıp izin isterdik..." Yeşilçam'ın efsane ismi Aydan Şener, setlerdeki karavan dönemini başlatan ilk isim olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun "Kapris dediler" diyerek anlattığı o isteğine, merhum yapımcı Osman Yağmurdereli'nin verdiği yanıt ise duygulandırdı.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli ve "Çalıkuşu"nun unutulmaz Feride'si Aydan Şener, konuk olduğu bir programda setlerin bugünkü konforuna nasıl öncülük ettiğini anlattı. Şener, Türkiye'de setlere karavan isteyen ilk oyuncu olduğunu açıklarken, bu talebinin o dönem "kapris" olarak karşılandığını dile getirdi.

"EVLERİN KAPISINI ÇALIP 'SİZDE GİYİNEBİLİR MİYİZ' DERDİK"

Cemre Onaylı'nın YouTube programına konuk olan usta sanatçı, eski set koşulları ile günümüzü kıyasladı. Karavan kültürünün olmadığı dönemlerde yaşadıkları zorlukları şu sözlerle aktardı:

"Şu anda çok daha konforlu oyuncular. Eskiden sete fon bezleri çekilir, onların arkasında giyinirdik. Dış çekimlerde ise insanların evlerinin kapısını çalıp 'Sizde giyinebilir miyiz' diye sorardık. Karavanlar yoktu. Sete karavan isteyen ilk oyuncu olabilirim. Hatta o zaman için bu kapris gibi adlandırılmıştı. O kadar olmayacak bir şeydi ki. 'Nasıl yani? Karavan mı istiyor' demişlerdi. Ama Osman Yağmurdereli getirmişti ve 'Starım, sen iste ben getiririm' demişti. Öyle tatlıydı. Şimdi herkesin ayrı ayrı çalışma alanları var."

İSTEĞİNİ İKİLETMEDİ

Şener'in bu isteğini ise dönemin ünlü yapımcısı Osman Yağmurdereli ikiletmemiş. Şener, "Osman Yağmurdereli karavanı getirmişti ve 'Starım, sen iste ben getiririm' demişti. Öyle tatlıydı" diyerek eski dostunu yâd etti.

SUZAN AVCI İTİRAFI: "TEYZEM BANA SAHİP ÇIKTI"

1981 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra Bursa'dan İstanbul'a geliş sürecini anlatan Şener, ünlü oyuncu Suzan Avcı ile olan akrabalık bağlarına da değindi:

"Bursa'da yaşıyorduk. O da İstanbul'daydı ama biz İstanbul ziyaretlerimizde mutlaka ona giderdik. Annemle teyze çocuklarıdır Suzan Avcı. Canım teyzem, anne yarısıdır benim için. Bu sektöre dahil olup İstanbul'a geldikten sonra anne-kız gibi olduk. Çünkü ailem henüz Bursa'daydı. Teyzem bana çok sahip çıkmıştır. Bende yeri çok özeldir. Aynı sektörden birinin böyle bir yakınlıkta olması; o da çok büyük bir şans gerçekten."

"BİR GECEDE ŞÖHRET OLDUM"

Meslek hayatı boyunca 50'den fazla projede yer alan Aydan Şener, 1985 yapımı "Çalıkuşu" dizisiyle hayatının değiştiğini vurguladı. Sadri Alışık ile çalışmanın disiplinini öğrendiğini söyleyen oyuncu, bir gecede gelen şöhretin kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.

Günümüz dizi sektörünü de eleştiren usta isim, yapımcıların sürekli aynı isimlerle çalışmasının "tadının kaçtığını" ifade ederek, genç yeteneklere daha fazla fırsat verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aydan Şener, 1985 yılında Osman Seden yönetmenliğindeki "Çalıkuşu" dizisinde Feride karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

KIZI DE KENDİSİ KADAR ÜNLÜ

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Şener'in kızının, ekranların fenomen dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Akbin, eski futbolcu Ayhan Akbin ve usta oyuncu Aydan Şener'in kızı. Sanatçı bir ailede büyümesine rağmen, oyunculuk yolculuğuna başlarken babasından eğitimini gizleyerek devam ettiren Akbin, sonunda annesinin izinden giderek kameralar karşısına geçti.

MEDCEZİR DİZİSİYLE YILDIZI PARLADI

Yeditepe Üniversitesi mezunu olan Ecem Akbin, asıl çıkışını 2013-2015 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı efsane dizi Medcezir ile yaptı. Dizide canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan genç oyuncu, annesinin güzellik mirasını ve yeteneğini ekranlara taşımaya devam ediyor.

