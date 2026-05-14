'Bir Aşk Hikayesi'nin sahibi ortaya çıktı! Beste Açar’dan nostaljik paylaşım
Beste Açar, babası Kayahan ile annesi Nur Açar'ın yarım asırlık nikah fotoğrafını paylaşarak sessizliğini bozdu. Üvey annesi İpek Açar Kömürcü ile mahkemelik olan Açar, milyonların sevdiği o meşhur şarkının aslında kime yazıldığını açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düştü.
Magazin dünyasında sular durulmuyor. "Büyük Usta" Kayahan'ın kızı Beste Açar, son dönemde üvey annesi İpek Açar Kömürcü hakkında "sahte belge" iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak hukuk savaşı başlatmıştı. Bu gerilimli süreç devam ederken Açar, sosyal medya hesabından babası Kayahan ve annesi Nur Açar'ın 8 Mart 1973 tarihli nikah fotoğrafını paylaştı.
Sanatçının ilk 45'liğini çıkarmasına iki yıl olduğu o günlere ait siyah-beyaz kare, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ancak paylaşımın asıl ses getiren kısmı, fotoğrafın altına düşülen not oldu.
"BİR AŞK HİKAYESİ" ASLINDA NUR AÇAR'A MI YAZILDI?
Beste Açar, babasının en sevilen eserlerinden biri olan "Bir Aşk Hikayesi"nin gerçek muhatabını ilk kez bu kadar net bir dille açıkladı. Annesinin, babasının en zor zamanlarında yanında olduğunu vurgulayan Açar, şu ifadeleri kullandı:
"Siz gerçektiniz ve bunu babam da bildiği için zaten ayrılığınızdan yıllar yıllar sonra o muhteşem 'Bir Aşk Hikayesi'ni sana yazdı… İyi ki benim annemsin."
Bu açıklama, şarkının yıllardır farklı isimlere yazıldığı yönündeki tahminleri altüst ederken; Nur Açar'ın geçtiğimiz yıl AKM'de düzenlenen anma gecesindeki "Benim için yazdı" sözlerini de tescillemiş oldu.
İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ'YE'A SERT GÖNDERME: "BU SAHTEKARLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Paylaşımında annesinin cefakar yapısına dikkat çeken Beste Açar, aynı zamanda üvey annesiyle olan davasına da atıfta bulundu. Annesinin kendisine "Hasta olacaksın bu kötü insanlar yüzünden" dediğini belirten Açar, "Ben bu sahtekarların, kaçsa da uçsa da peşini bırakmayacağım" diyerek İpek Açar Kömürcü'ye sert bir mesaj gönderdi.
"BABAM PİŞMAN OLDUĞUNU DEFALARCA SÖYLEDİ"
Sosyal medyada bir takipçisinin, "Acaba Kayahan boşandığına pişman olmuş muydu?" sorusuna Beste Açar'ın verdiği yanıt ise tartışmaları başka bir boyuta taşıdı. Açar, bu soruya "Tabii ki. Defalarca söyledi" yanıtını vererek, babasının ilk evliliğini bitirdiği için büyük bir pişmanlık duyduğunu iddia etti.
KAYAHAN'IN GÖNÜL DURAKLARI
Beste Açar'ın bu nostaljik çıkışı, usta sanatçının evlilik hayatını da tekrar gündeme getirdi:
Nur Hanım (1973-1991): 18 yıl süren bu ilk evlilikten Beste Açar dünyaya geldi.
Lale Yılmaz (1992-1993): Sanatçının en kısa süren evliliği oldu.
İpek Açar (1999-2015): Kayahan'ın vefatına kadar süren evliliği. Bu birliktelikten Aslı Gönül isimli bir kızı bulunuyor.