Bir an olsun yalnız bırakmadı! Ufuk Özkan'ın kardeşi: "Asla umutmayacağız"

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 13:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Karaciğer nakli sürecinde zor günler geçiren oyuncu Ufuk Özkan'a en büyük desteği kardeşi Umut Özkan verdi. Sosyal medyada duygusal bir paylaşım yapan Umut Özkan, hastalık sürecinde büyük korkular yaşadıklarını ve zaman zaman umutsuzluğa kapıldıklarını belirterek yaşadıkları zorlu dönemi anlattı.

Siroz teşhisi sonrası karaciğer nakli için gün sayan ve geçtiğimiz haftalarda operasyona alınan sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sağlığına kavuştu. Başarılı geçen nakil sürecinin ardından ünlü oyuncu, hastaneden taburcu edilerek evine döndü.

16 GÜNDE AYAĞA KALKTI Yaklaşık 11 saat süren oldukça riskli ve zorlu bir ameliyat geçiren Özkan, tıbbi ekibin yoğun çabası ve güçlü morali sayesinde beklenenden hızlı bir iyileşme sergiledi. Ameliyatın üzerinden henüz 16 gün geçmesine rağmen ayağa kalkan sanatçı, sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA Ufuk Özkan'ın Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nden doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı.

KARDEŞTEN DUYGUSAL DESTEK Zorlu tedavi süreci boyunca abisinin yanından bir an olsun ayrılmayan oyuncu Umut Özkan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"ÇOK KORKTUĞUMUZ UMUTSUZLUĞA KAPILDIĞIMIZ ANLAR OLDU" Ameliyat sabahı çekilen kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Umut Özkan, paylaşımına şu notu düştü: "Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu. Ama şükürler olsun ki dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı.

