BİM 31 OCAK KATALOĞU: Elektrikli bisiklet çeşitleri bu cuma satışta!

BİM, 31 Ocak Cuma günü başlayacak yeni aktüel kataloğuyla birçok kategoride cazip indirimler sunmaya hazırlanıyor. Temel ihtiyaç ürünlerinden mutfak gereçlerine, elektronikten kozmetiğe kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan katalogda, öne çıkan birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak. İşte bu haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi…