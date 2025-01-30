Viral Galeri Viral Liste BİM 31 OCAK KATALOĞU: Elektrikli bisiklet çeşitleri bu cuma satışta!

BİM 31 OCAK KATALOĞU: Elektrikli bisiklet çeşitleri bu cuma satışta!

BİM'in 31 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta kablosuz şarjlı sprey mop, 1.950 TL fiyatıyla dikkat çekerken, buharlı temizleme makinesi ise 3.950 TL'den raflardaki yerini alıyor. Teknoloji ve mutfak ürünlerinde de cazip fırsatlar sunan BİM'de, katlanabilir R2 elektrikli bisiklet 19.990 TL, şık tasarımlarıyla emaye ürünler 199 TL, 26 cm karnıyarık tencere 999 TL ve çeşitli mutfak gereçleri 45 TL'den satışa çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta başka hangi neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:06
BİM 31 OCAK KATALOĞU: Elektrikli bisiklet çeşitleri bu cuma satışta!

BİM, 31 Ocak Cuma günü başlayacak yeni aktüel kataloğuyla birçok kategoride cazip indirimler sunmaya hazırlanıyor. Temel ihtiyaç ürünlerinden mutfak gereçlerine, elektronikten kozmetiğe kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan katalogda, öne çıkan birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak. İşte bu haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi…

BİM 31 OCAK KATALOĞU: Elektrikli bisiklet çeşitleri bu cuma satışta!

31 OCAK CUMA SON BİM AKTÜEL KATALOĞU

Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL

Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4.390 TL

Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV 17.490 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 599 TL

APP'li Gece Lambası 639 TL

KeySmart Blender Set 1.290 TL

BİM 31 OCAK KATALOĞU: Elektrikli bisiklet çeşitleri bu cuma satışta!

5'li Hot Wheels Oyuncak Arabalar 379 TL

Barbie Bebek 229 TL

Ev Çay Seti 299 TL

4 Puzzle 1 Arada 59 TL

Oyuncak Kamyonlar 59 TL

Oyuncak Bebek ~23 cm 99 TL

Payetli Elbiseli Manken Bebek 129 TL

Oyuncak Figür 59 TL

Gözlüğe Dönüşen Robot 229 TL

BİM 31 OCAK KATALOĞU: Elektrikli bisiklet çeşitleri bu cuma satışta!

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 269 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 189 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

Kapitoneli Yastık 169 TL

İkili Havlu Set ~50x80 + 30x50 cm 59 TL

Çift Kişilik Yorgan ~ 195x215 cm 369 TL

BİM 31 OCAK KATALOĞU: Elektrikli bisiklet çeşitleri bu cuma satışta!

Pijama Takımı Erkek 349 TL

Pijama Takımı Erkek Çocuk 269 TL

Pijama Takımı Kız Çocuk 269 TL

Pijama Takımı Kadın 349 TL

Pijama Alt Erkek Çocuk 99 TL

Pijama Alt Kız Çocuk 99 TL

Tığ Çeşitleri 19,50 TL

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