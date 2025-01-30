BİM 31 OCAK KATALOĞU: Elektrikli bisiklet çeşitleri bu cuma satışta!
BİM'in 31 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta kablosuz şarjlı sprey mop, 1.950 TL fiyatıyla dikkat çekerken, buharlı temizleme makinesi ise 3.950 TL'den raflardaki yerini alıyor. Teknoloji ve mutfak ürünlerinde de cazip fırsatlar sunan BİM'de, katlanabilir R2 elektrikli bisiklet 19.990 TL, şık tasarımlarıyla emaye ürünler 199 TL, 26 cm karnıyarık tencere 999 TL ve çeşitli mutfak gereçleri 45 TL'den satışa çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta başka hangi neler var?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:06