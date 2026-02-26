BİLSEM kayıt hakkı kazananlar ne zaman ilan edilecek? Ön değerlendirme sonuç tarihi

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 06:46 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

BİLSEM ön değerlendirme süreci 20 Şubat 2026'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler 27 Şubat 2026'da açıklanacak; sınavlar 6 Nisan–19 Haziran tarihleri arasında yapılacak, kesin kayıt hakkı kazananlar ise 3 Temmuz'da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yürüttüğü Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecinde ön değerlendirme aşaması sona erdi. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında değerlendirildiği uygulamalar 15 Aralık'ta başlamış, 20 Şubat 2026 tarihinde tamamlanmıştı. Sürecin ardından öğrenciler ve veliler sonuç tarihine odaklandı.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 27 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ön değerlendirme uygulamaları sonucunda bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan öğrenciler 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar, Bakanlık tarafından duyurulacak ve ilgili öğrenciler bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ NİSAN'DA BAŞLIYOR Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Değerlendirmeler, il tanılama sınav komisyonlarının belirlediği merkezlerde yapılacak.

KAYIT HAKKI KAZANANLAR 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK Bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde süreç tamamlanmış olacak.