Bilinçaltımız onları sevmiyor! Psikolojiye göre en az tercih edilen renkler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Renk tercihlerinin yalnızca "en sevilen tonlardan" ibaret olmadığı ortaya çıktı. 88 kişiyle yapılan araştırma, duvar ve tişört gibi farklı bağlamlarda seçilen renklerin değiştiğini gösterdi. En az sevilen renkler arasında ise kahverengi, soluk mor ve yeşil-mavi renkleri yer aldı.

Herhangi birine en sevdiği rengi sorduğunuzda cevap genellikle gecikmez. Ancak konu bir evin duvarı ya da bir tişört olduğunda işler değişir. Yeni bir araştırma, renk tercihinin sandığımız kadar basit olmadığını ortaya koydu.

88 Kişi, Sınırsız Renk Seçimi

Çalışmada 88 katılımcı, yüksek hassasiyetli bir bilgisayar programı aracılığıyla istedikleri herhangi bir rengi seçti. Katılımcılardan üç farklı bağlam için seçim yapmaları istendi: genel tercih, iç duvar rengi ve tişört rengi. Her katılımcı hem en çok beğendiği hem de en az beğendiği rengi belirledi.

Kahverengi: Ağırlık ve Durağanlık Hissi

Kahverengi, doğayla güçlü bir bağ kurar. Toprağı ve ahşabı hatırlatır. Ancak modern şehir yaşamında bu ton çoğu zaman geri planda kalır. Psikolojik açıdan kahverengi; ağırlık, durağanlık ve düşük enerjiyle ilişkilendirilir. Yenilik ve dinamizmin öne çıktığı çağımızda bu ton "eski moda" ya da "sıkıcı" algılanabilir

Sarı-Yeşil: Zihinsel Yorgunluk Etkisi

Sarı ile yeşil arasındaki keskin geçiş tonları, deneylerde en düşük beğeni oranına sahip renk gruplarından biri olarak öne çıkıyor. Bunun temel nedeni, gözün bu tonu dengesiz ve sert bir ışık olarak algılaması.

Uzmanlara göre bu renge uzun süre maruz kalmak zihinsel yorgunluk ve huzursuzluk hissi oluşturabiliyor. Beyin, bu tonu kimi zaman bir uyarı sinyali gibi kodluyor. Bu nedenle ev ve ofis gibi uzun süre vakit geçirilen alanlarda tercih edilmiyor.

Soluk Mor: Belirsizlik ve Melankoli

Canlı mor tonları asalet ve hayal gücüyle bağdaştırılır. Ancak griye çalan soluk mor tonları aynı etkiyi yaratmaz. Psikologlar, bu tonların kararsızlık ve duygusal mesafe hissi uyandırabildiğini belirtiyor. Net bir duygu vermeyen bu renkler, sosyal algıda "enerjisiz" ya da "silik" bir izlenim bırakabiliyor.

En Az Sevilen Renkler Daha Hızlı Belirleniyor

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise en az tercih edilen renklerin daha hızlı seçilmesi oldu. Katılımcılar bu renkleri belirlerken daha kısa sürede karar verdi. Ayrıca bu renkler, değerli bir nesne ya da olumlu bir kavramla daha seyrek ilişkilendirildi.

