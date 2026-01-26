CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Bilimsel araştırma: Egzersiz depresyon tedavisinde terapiye alternatif

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere'deki Lancashire Üniversitesi tarafından yapılan ve yaklaşık 5 bin hastayı kapsayan 73 çalışmanın incelendiği yeni bir araştırma, düzenli egzersizin depresyon belirtilerini azaltmada terapiyle benzer etki gösterebildiğini ortaya koydu. Ocak ayında Cochrane Review'da yayımlanan çalışmaya göre özellikle orta yoğunlukta yapılan egzersizler, güvenli ve erişilebilir bir destek yöntemi olarak öne çıkıyor.

Bilimsel araştırma: Egzersiz depresyon tedavisinde terapiye alternatif

Depresyonla mücadele eden milyonlarca kişi için tedavi seçenekleri giderek çeşitleniyor. İngiltere'deki Lancashire Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan geniş kapsamlı bir inceleme, düzenli egzersizin depresif belirtiler üzerinde terapiye yakın bir etki gösterebildiğini ortaya koydu. Çalışmada, yaklaşık 5 bin hastayı kapsayan 73 randomize kontrollü araştırma mercek altına alındı.

Bilimsel araştırma: Egzersiz depresyon tedavisinde terapiye alternatif

ORTA DÜZEY EGZERSİZ ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmanın bulgularına göre, özellikle orta yoğunlukta yapılan egzersizler depresyon belirtilerini hafifletmede daha etkili görünüyor. Ancak uzmanlar, egzersizin süresi ve şiddetinin kişilerin fiziksel kapasitesine göre değişmesi gerektiğini vurguluyor. Her birey için tek tip bir program yerine, sürdürülebilir alışkanlıkların esas alınması gerektiği belirtiliyor.

Bilimsel araştırma: Egzersiz depresyon tedavisinde terapiye alternatif

"HERKES İÇİN AYNI SONUCU VERMEYEBİLİR"

Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Andrew Clegg, egzersizin erişilebilir ve güvenli bir seçenek olduğuna dikkat çekerek, bunun herkes için aynı ölçüde etkili olmayabileceğini ifade etti. Clegg'e göre önemli olan, bireylerin uzun vadede devam edebileceği yöntemlerin bulunması.

Bilimsel araştırma: Egzersiz depresyon tedavisinde terapiye alternatif

RUH SAĞLIĞINA KATKISI UZUN SÜREDİR BİLİNİYOR

Egzersizin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri daha önceki pek çok çalışmada da gündeme gelmişti. Yürüyüş, koşu, yoga ve kuvvet antrenmanları gibi aktivitelerin, psikoterapi ve antidepresanlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşler bu çalışmayla yeniden güç kazandı.

Bilimsel araştırma: Egzersiz depresyon tedavisinde terapiye alternatif

İLAÇLARLA KARŞILAŞTIRMA VE BELİRSİZLİKLER

Araştırmada, egzersizin antidepresanlarla karşılaştırıldığında da benzer etkiler gösterebildiği ifade ediliyor. Buna karşın, bu etkinin uzun vadede devam edip etmediğini ortaya koyacak yeterli verinin henüz bulunmadığına dikkat çekiliyor.

Bilimsel araştırma: Egzersiz depresyon tedavisinde terapiye alternatif

TEDAVİYE ERİŞİMDE YENİ BİR KAPI

Ocak ayında Cochrane Review'da yayımlanan çalışmada, egzersizin herhangi bir tedavi uygulanmayan ya da kontrol grubundaki bireylere kıyasla depresyon belirtilerini en az orta düzeyde azalttığı belirtildi.

Bilimsel araştırma: Egzersiz depresyon tedavisinde terapiye alternatif

Terapi ya da ilaç kullanmayı tercih etmeyen kişiler için düzenli fiziksel aktivitenin, göz ardı edilmemesi gereken bir seçenek olduğu ifade ediliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin