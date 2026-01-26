Bilimsel araştırma: Egzersiz depresyon tedavisinde terapiye alternatif

İngiltere'deki Lancashire Üniversitesi tarafından yapılan ve yaklaşık 5 bin hastayı kapsayan 73 çalışmanın incelendiği yeni bir araştırma, düzenli egzersizin depresyon belirtilerini azaltmada terapiyle benzer etki gösterebildiğini ortaya koydu. Ocak ayında Cochrane Review'da yayımlanan çalışmaya göre özellikle orta yoğunlukta yapılan egzersizler, güvenli ve erişilebilir bir destek yöntemi olarak öne çıkıyor.

ORTA DÜZEY EGZERSİZ ÖNE ÇIKIYOR Araştırmanın bulgularına göre, özellikle orta yoğunlukta yapılan egzersizler depresyon belirtilerini hafifletmede daha etkili görünüyor. Ancak uzmanlar, egzersizin süresi ve şiddetinin kişilerin fiziksel kapasitesine göre değişmesi gerektiğini vurguluyor. Her birey için tek tip bir program yerine, sürdürülebilir alışkanlıkların esas alınması gerektiği belirtiliyor.

"HERKES İÇİN AYNI SONUCU VERMEYEBİLİR" Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Andrew Clegg, egzersizin erişilebilir ve güvenli bir seçenek olduğuna dikkat çekerek, bunun herkes için aynı ölçüde etkili olmayabileceğini ifade etti. Clegg'e göre önemli olan, bireylerin uzun vadede devam edebileceği yöntemlerin bulunması.

RUH SAĞLIĞINA KATKISI UZUN SÜREDİR BİLİNİYOR Egzersizin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri daha önceki pek çok çalışmada da gündeme gelmişti. Yürüyüş, koşu, yoga ve kuvvet antrenmanları gibi aktivitelerin, psikoterapi ve antidepresanlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşler bu çalışmayla yeniden güç kazandı.