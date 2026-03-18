Bilim insanları açıkladı: Uzayda çürük yumurta kokusu bulundu

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 09:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi

James Webb Uzay Teleskobu'nun Johns Hopkins Üniversitesi liderliğindeki bilim ekibine sağladığı son veriler, Dünya'dan 64 ışık yılı uzaklıktaki HD 189733 b adlı gaz devinin atmosferinde hidrojen sülfür bulunduğunu ortaya koydu. Çürük yumurta kokusuyla bilinen bu molekülün ilk kez bir ötegezegende tespit edilmesi, hem gezegen oluşumuna dair kritik ipuçları sunuyor hem de uzaydaki kimyasal çeşitliliğe dair anlayışı derinleştiriyor.

İLK KEZ TESPİT EDİLDİ Johns Hopkins Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışma, güneş sistemi dışındaki bir gezegende ilk kez hidrojen sülfür tespit edilmesi açısından bilim dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Araştırma, ötegezegen atmosferlerinin kimyasal yapısına dair şimdiye kadar elde edilen en somut verilerden birini sunuyor.

CEHENNEMİ ANDIRAN KOŞULLAR HD 189733 b yalnızca atmosferindeki bileşenlerle değil, sahip olduğu ekstrem koşullarla da öne çıkıyor. Yaklaşık 930 santigrat dereceye ulaşan yüzey sıcaklığı, bu gezegeni yaşanabilirlik açısından tamamen dışarıda bırakıyor. Bununla birlikte, saatte 8 bin kilometreyi bulan rüzgarlar ve yanlamasına yağan erimiş cam yağmurları, gezegeni adeta kozmik bir fırtına cehennemine dönüştürüyor.

KOKU DEĞİL, BİLİMSEL ANAHTAR Uzmanlara göre bu keşif, yalnızca dikkat çekici bir detaydan ibaret değil. Kükürt elementinin gezegen oluşumundaki rolü, hidrojen sülfürün tespitiyle birlikte daha iyi anlaşılabilecek. Bu da gaz devi gezegenlerin nasıl oluştuğu ve atmosferlerinin zaman içinde nasıl evrildiğine dair kritik ipuçları sunuyor.

YAŞAM ARAYIŞINA YENİ BİR BASAMAK Araştırmayı yöneten astrofizikçi Guangwei Fu, söz konusu gezegende yaşam ihtimalinin bulunmadığını vurgularken, elde edilen bulguların başka gezegenlerde yaşam izleri ararken önemli bir referans noktası olacağını ifade ediyor. Bu tespit, bilim insanlarının evrendeki kimyasal çeşitliliği anlamasında yeni bir kapı aralıyor.