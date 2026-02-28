Bilim dünyasından şaşırtan araştırma: YouTuber’lar arkadaştan daha yakın

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 21:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Essex Üniversitesi'nin 1080'den fazla kişiyle yürüttüğü araştırma içerik üreticilerini izlemenin, zayıf sosyal bağlara kıyasla daha fazla duygusal tatmin sağlayabildiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 52'si güçlü bir parasosyal ilişkiye sahip olduğunu belirtti.

Yeni bir araştırma, sosyal medyada takip edilen içerik üreticileriyle kurulan tek taraflı bağların, bazı durumlarda günlük hayattaki sıradan sosyal ilişkilerden daha fazla moral ve duygusal destek sağlayabildiğini ortaya koydu. Çalışma, "parasosyal ilişki" olarak adlandırılan bu bağların toplumdaki yerini mercek altına aldı.

🔎 ARAŞTIRMA NE DİYOR? Essex Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, 1080'den fazla kişinin parasosyal ilişkileri nasıl algıladığı incelendi. Araştırma üç ayrı çalışmadan oluştu.

Katılımcıların yüzde 52'si güçlü bir parasosyal ilişkiye sahip olduğunu ifade etti. Yüzde 36'sı ise bir YouTuber'a yakın hissettiğini belirtti. İngiltere ve Amerika'da ortalama yaşı 36 olan bireyler üzerinde yapılan araştırmada, bu "tek taraflı" bağların geleneksel arkadaşlıklara benzer şekilde duygusal ihtiyaçları karşılayabileceğine inanıldığı tespit edildi.

❓ "PARASOSYLA İLİŞKİ" NEDİR? "Parasosyal ilişki" kavramı, izleyicilerin kitle iletişim araçlarında karşılaştıkları kişilerle kurdukları tek taraflı duygusal bağı ifade eder. Özellikle televizyonun görsel-işitsel yapısı ve her eve ulaşabilme özelliği, izleyici ile ekrandaki karakter arasında güçlü bir yakınlık hissi oluşmasına zemin hazırlamıştır.