Felçli hastalar için umut ışığı: Beyinle konuşabilen ilk yapay hücreler üretildi

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 18:10 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bilim insanları, gerçek beyin hücreleriyle doğrudan iletişim kurabilen basılabilir yapay nöronlar geliştirdi. Esnek ve düşük maliyetli bu teknoloji, canlı dokuyu doğal sinyallerle uyarabildi. Gelişme, felç tedavisinden yapay zekaya kadar birçok alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

ABD'de Northwestern Üniversitesi bünyesinde yürütülen bir araştırma, yapay sinir hücrelerinin gerçek beyin dokusuyla doğrudan etkileşime girebildiğini ortaya koydu. Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan çalışma hem tıp hem de teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

YAPAY NÖRONLAR İLK KEZ CANLI DOKUYU UYARDI Araştırmada geliştirilen yapay nöronlar, fare beyin dokusu üzerinde test edildi. Elde edilen bulgulara göre bu sistemler, gerçek nöronların ürettiğine çok yakın elektrik sinyalleri göndererek canlı hücreleri harekete geçirdi. Bu sonuç, elektronik sistemlerle biyolojik sinir ağları arasındaki uyumun bugüne kadar ulaştığı en ileri noktalardan biri olarak değerlendiriliyor.

BEYİN İLE BİLGİSAYAR ARASINDAKİ FARK NEDEN ÖNEMLİ Bugünkü bilgisayarlar, sert ve sabit silikon çiplerden oluşur. Aynı işi yapan milyarlarca küçük parçadan meydana gelir. İnsan beyni ise tamamen farklı çalışır: Sürekli değişir.

Yeni bağlantılar kurar.

Öğrendikçe kendini geliştirir. Bilim insanları, bu esnek yapıyı taklit ederek daha güçlü ve daha az enerji tüketen sistemler geliştirmek istiyor.

YENİ NESİL MALZEMELERLE ÜRETİLDİ Araştırmacılar, yapay nöronları üretmek için özel malzemeler kullandı. Kullanılan başlıca bileşenler şu şekilde: Molibden disülfür (yarı iletken)

Grafen (iletken)

Özel elektronik mürekkepler Bu malzemeler, "aerosol jet" adı verilen bir baskı yöntemiyle esnek yüzeylere işlendi. Ortaya çıkan yapı, gerçek nöronların "ateşleme" davranışını taklit edebiliyor.

TIP ALANINDA NELERİ DEĞİŞTİREBİLİR? Bu gelişme özellikle tıp dünyası için büyük önem taşıyor. Olası kullanım alanları şu şekilde: Görme ve işitme kaybı tedavileri

Felçli hastalar için nöroprotezler

Beyin-makine arayüzleri

Düşük enerji tüketimli yapay zeka sistemleri

ENERJİ SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR Bugün büyük veri merkezleri, yapay zeka sistemlerini çalıştırmak için devasa enerji harcıyor ve ciddi miktarda su tüketiyor. Yeni nesil yapay nöron teknolojisi ise daha az enerji tüketiyor, daha az ısı üretiyor ve daha verimli hesaplama yapabiliyor. Bu da gelecekte daha sürdürülebilir yapay zeka sistemlerinin önünü açabilir.