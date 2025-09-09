BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | YKS ÖZYES antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri tercih kılavuzu

Iğdır Üniversitesi: Aynı bölümde 25 kişilik kontenjan için 318,3127 puanla yerleştirme yapıldı.

Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği gibi diğer bölümler için de benzer şekilde kontenjanlar ve taban puanlar, ÖSYM tercih kılavuzunda netleşecek.