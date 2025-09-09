Viral Galeri Viral Liste BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | YKS ÖZYES antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri tercih kılavuzu

BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | YKS ÖZYES antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri tercih kılavuzu

2025-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte BESYO tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri merak konusu oldu. 13-17 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılan sınavın ardından, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon gibi bölümlerde eğitim almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor. Peki BESYO taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2025 06:28
BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | YKS ÖZYES antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri tercih kılavuzu

2025-YKS kapsamında düzenlenen ve spor alanında eğitim almak isteyen binlerce öğrenciyi ilgilendiren Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 13-17 Ağustos 2025 tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, BESYO tercihlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tercih kılavuzuna göre Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesindeki bölümleri seçecek.

BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | YKS ÖZYES antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri tercih kılavuzu

Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM, 2025 yılı BESYO tercih tarihlerini henüz açıklamadı. Tercihlerin, sınav sonuçları ve kontenjan bilgilerinin duyurulmasının ardından kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Resmi duyuru geldiğinde adaylar, ÖSYM'nin "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" üzerinden tercihlerini yapabilecek.

BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | YKS ÖZYES antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri tercih kılavuzu

Taban Puanlar ve Kontenjanlar

2025 yılı BESYO taban puanları ve kontenjanları, tercih ve yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra kesinleşecek. Ancak adaylar, önceki yılın verilerini inceleyerek tercih stratejilerini şekillendirebilir. Geçtiğimiz yılın en dikkat çeken puanları ve kontenjanları şöyleydi:

Kocaeli Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 70 kontenjanla 331,4200 taban puanında kapattı.

Bartın Üniversitesi: 40 kontenjanlı bölüm 321,6809 puanla öğrenci aldı.

BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | YKS ÖZYES antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri tercih kılavuzu

Uşak Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 50 kontenjan için 324,2668 puanla kapandı.

BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | YKS ÖZYES antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri tercih kılavuzu

Iğdır Üniversitesi: Aynı bölümde 25 kişilik kontenjan için 318,3127 puanla yerleştirme yapıldı.

Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği gibi diğer bölümler için de benzer şekilde kontenjanlar ve taban puanlar, ÖSYM tercih kılavuzunda netleşecek.

SON DAKİKA