BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | YKS ÖZYES antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri tercih kılavuzu
2025-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte BESYO tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri merak konusu oldu. 13-17 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılan sınavın ardından, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon gibi bölümlerde eğitim almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor. Peki BESYO taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2025 06:28