Beste Açar'dan İpek Açar Kömürcü'ye "sahtecilik" suçlaması
Türk müziğinin efsane ismi merhum Kayahan'ın mirasında sular durulmuyor! Beste Açar, babasının imzasının taklit edildiğini ve MESAM'a sahte belgeler sunulduğunu iddia ederek üvey annesi İpek Açar Kömürcü'ye savaş açtı.
Türk müziğinin efsane ismi merhum Kayahan'ın mirası üzerindeki sular durulmuyor. Kızı Beste Açar ile üvey annesi İpek Açar Kömürcü arasında yıllardır süregelen gerilim, bu kez "şarkı telifleri" üzerinden yeni bir boyut kazandı. Beste Açar, babasının şarkı haklarının usulsüz şekilde devredildiğini iddia ederek konuyu yargıya taşıdı ve sert açıklamalarda bulundu.
AVUKAT HEDEFTE!
Kayahan'ın 20 yıllık avukatı Özal Oğuz'un geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Teliften 6 payı kızları, 2 payı eşi alıyor; miras paylaşımı sözleşmeyle yapılmıştır" açıklaması ateşi körükledi.
"CEVAP VERECEĞİNİZ YER INSTAGRAM DEĞİL, ADLİYE"
Beste Açar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İpek Açar Kömürcü'nün MESAM'a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sunduğu belgelerin sahte olduğunu savundu. Açar, babasının imzasının benzetilmeye çalışıldığı A4 kağıtlarıyla hak devri yapıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
"Notersiz, hiçbir dayanağı olmadan malum şahısın destekçileri ile birlikte, babamın imzası benzetilmeye çalışılarak hazırlanan devir belgelerinin usulsüzlüğü ve İpek Kömürcü'nün babamın şarkı haklarının sahibi olarak kabul görüldüğü A4 kağıtlarını mahkeme yoluyla sorduk, 'Bizde asılları yok' cevabı geldi. İpek Kömürcü'den o kağıtların asıllarını savcılığa vermesini, aynı zamanda ifadeye çağrılacağı hafta yurt dışına gittiği için alınamayan ifadesini vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne bekliyoruz. Av. Özal Oğuz, babamın ölümünden sonra İpek Kömürcü ile işbirliği yaparak ve benim güvenimi kötüye kullanarak yapmadığı kötülük kalmamıştır. Kendisi ile ilgili suç duyurularım bulunmaktadır. Çok yakında oynanan bütün oyunlar gün yüzüne çıkacak ve gerekli kişiler cezalarını alacak. Burada kandırdıkları önce kendileri ve sonra babamdır. Bu yakışıksız sahtecilik ve dolandırıcılığa çanak tutan herkes insanların yüzüne nasıl bakacak bilemiyorum. Hepimizin her şeyi bildiği halde bir yol daha kaldı gidilmesi gereken! O kağıt parçaları verilecek ve son durak Adli Tıp. Cevap vereceğiniz yer Instagram değil, Çağlayan adliyesi."
MESAM ARŞİVİNDE BELGENİN ASLI YOK!
Beste Açar'ın avukatı Onur Yağışan, soruşturmanın detaylarına ilişkin çarpıcı bir bilgi paylaştı.
"Yürütülen soruşturma neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen ve MESAM Kurumu'ndan da resmi yazı ile sorulan konu; merhum Kayahan Açar'a ait olduğu iddia edilen ve davaya konu edilen sözleşmenin MESAM arşivinde aslının bulunup bulunmadığıdır. Yapılan incelemelerde, söz konusu sözleşmenin aslının mevcut olmadığı yönünde tespitler bulunduğu anlaşılmıştır. Söz konusu belgenin nerede olduğunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir."
KAYAHAN'IN 20 YILLIK AVUKATI KONUŞMUŞTU
Sanatçının 20 yıllık avukatı Özal Oğuz, kamuoyunu aydınlatan çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Uzun süredir basına yansıyan ve karşılıklı suçlamalara varan "miras kavgası" iddialarına yanıt veren Oğuz, merhum sanatçının sağlığında her şeyi planladığını belirtmişti.
PAYLAŞIM GEÇMİŞTE YAPILDI
Avukat Özal Oğuz, taraflar arasında hukuki bir belirsizlik olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Taraflar arasında geçmişte bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle Kayahan'ın mal varlığının paylaşımı yapılmıştır. Her şey kayıtlı ve yasaldır."
EŞİ YÜZDE 50'DEN VAZGEÇTİ
Avukat Oğuz, "İpek Hanım, mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkından vazgeçmiş, böylelikle Kayahan'ın kızlarının daha yüksek pay almasını sağlamıştır. Sanatçının eserlerden elde edilen gelirlerden 2/8 hakkı İpek Hanım, 3/8'i kızı Aslı Gönül ve 3/8'i de kızı Beste Hanım almaktadır" diye de ilave etti.