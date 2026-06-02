"Beslenmem çok kısıtlı" demişti! Sinem Ünsal'ın yıllardır tüketmediği gıda şaşırttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal, fit görüntüsünün arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Sağlık sorunları nedeniyle beslenme düzenini kökten değiştiren güzel oyuncunun "hayatımdan çıkardım" dediği o gıda herkesi şaşırttı.

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Sinem Ünsal, arama motorlarında da en üst sıralara çıkan isimlerden...

AŞK HAYATININ TAM ORTASINDA

Berk Cankat ile mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, geçmişte Vogue Türkiye'ye verdiği röportajda paylaştığı yaşam sırlarıyla yeniden gündeme geldi.

"GÜNE SAKİN BAŞLIYORUM"

Hem güzelliği hem de sağlıklı yaşam disipliniyle övgü toplayan Ünsal'ın, beslenme düzeniyle ilgili yaptığı itiraflar ise hayranlarını şaşırttı.

Sabah rutinleri hakkında konuşan başarılı oyuncu, koşturmaya başlamadan önce kendine mutlaka vakit ayırdığını belirtiyor: "Sabah saat kaçta evden çıkacak olursam olayım, en az bir saat hiçbir şey yapmadan otururum. Çok erken bir saat de olsa, güne sakin başlamayı seviyorum."

"KESİNLİKLE ET YEMİYORUM"

Fit görüntüsünü sağlıklı beslenmeye borçlu olan Ünsal, bu konuda oldukça seçici olduğunu ifade ediyor. Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle beslenme düzenini dikkatli oluşturmak zorunda olduğunu söyleyen Sinem Ünsal, mutfaktaki "kırmızı çizgilerini" de açıkladı:

"Dikkat etmek zorundayım çünkü bağırsak rahatsızlığım var ve beslenmem kısıtlı. Gün içinde enerjimin düşmemesi ve semptom yaşamamak için çok dikkatli besleniyorum. Hayatımdaki en net kararlardan biri ise şu: Kesinlikle et yemiyorum."

TATLIDAN VAZGEÇMİYOR

Sağlıklı beslenmenin "yasaklarla dolu" bir süreç olmadığını kanıtlayan Ünsal, bitter çikolata tutkusunu ise şu sözlerle anlatıyor: "Her gün mutlaka tatlı bir şeyler yerim; bitter çikolata mesela, çünkü çok seviyorum."

SET TEMPOSUNDA DENGE FORMÜLÜ

Yoğun dizi setlerinde beslenme düzenini korumanın zorluklarına da değinen güzel oyuncu, yıllar içinde geliştirdiği denge formülünü paylaştı: "Evet, bazen saatler açısından düzenim şaşabiliyor ama takip eden günlerde hemen telafi ediyorum. Özellikle geç saatlerde vücudumu yoracak gıdalardan uzak durmaya çalışıyorum."

SİNEM ÜNSAL'IN BİR DE KARDEŞİNİ GÖRÜN

Öte yandan Sinem Ünsal, kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi Gizem Ünsal ile de dikkat çekiyor. Birçok başarılı yapımda rol aldığı ortaya çıkan Gizem Ünsal, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

"İKİZ GİBİLER!"

Sinem Ünsal'ın kardeşi Gizem Ünsal, benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Sosyal medya kullanıcılarının "İkiz gibiler", "Birbirlerinin kopyası!" yorumlarıyla karşıladığı Gizem Ünsal, ablasının izinden giderek oyunculuk dünyasında kendi yerini sağlamlaştırmış durumda.

GİZEM ÜNSAL KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Ünsal, kariyerine 2017 yılında adım attı. Ablası gibi kamera önünde oldukça başarılı bir grafik çizen genç oyuncu; Sadakatsiz, Yarım Kalan Aşklar ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi reyting rekortmeni projelerde izleyici karşısına çıkmıştı.

SOSYAL MEDYANIN YENİ GÖZDESİ

Instagram'da 'gzmnsl' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Gizem Ünsal, doğal güzelliği ve paylaştığı karelerle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Sinem Ünsal'ın hayranları, iki kardeşin benzerliğini konuşmaya devam ederken, Gizem Ünsal'ın önümüzdeki dönemde hangi projelerde yer alacağı merakla bekleniyor.

