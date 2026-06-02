"Beslenmem çok kısıtlı" demişti! Sinem Ünsal'ın yıllardır tüketmediği gıda şaşırttı
Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal, fit görüntüsünün arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Sağlık sorunları nedeniyle beslenme düzenini kökten değiştiren güzel oyuncunun "hayatımdan çıkardım" dediği o gıda herkesi şaşırttı.
AŞK HAYATININ TAM ORTASINDA
Berk Cankat ile mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, geçmişte Vogue Türkiye'ye verdiği röportajda paylaştığı yaşam sırlarıyla yeniden gündeme geldi.
"GÜNE SAKİN BAŞLIYORUM"
Hem güzelliği hem de sağlıklı yaşam disipliniyle övgü toplayan Ünsal'ın, beslenme düzeniyle ilgili yaptığı itiraflar ise hayranlarını şaşırttı.
Sabah rutinleri hakkında konuşan başarılı oyuncu, koşturmaya başlamadan önce kendine mutlaka vakit ayırdığını belirtiyor: "Sabah saat kaçta evden çıkacak olursam olayım, en az bir saat hiçbir şey yapmadan otururum. Çok erken bir saat de olsa, güne sakin başlamayı seviyorum."
"KESİNLİKLE ET YEMİYORUM"
Fit görüntüsünü sağlıklı beslenmeye borçlu olan Ünsal, bu konuda oldukça seçici olduğunu ifade ediyor. Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle beslenme düzenini dikkatli oluşturmak zorunda olduğunu söyleyen Sinem Ünsal, mutfaktaki "kırmızı çizgilerini" de açıkladı:
"Dikkat etmek zorundayım çünkü bağırsak rahatsızlığım var ve beslenmem kısıtlı. Gün içinde enerjimin düşmemesi ve semptom yaşamamak için çok dikkatli besleniyorum. Hayatımdaki en net kararlardan biri ise şu: Kesinlikle et yemiyorum."
TATLIDAN VAZGEÇMİYOR
Sağlıklı beslenmenin "yasaklarla dolu" bir süreç olmadığını kanıtlayan Ünsal, bitter çikolata tutkusunu ise şu sözlerle anlatıyor: "Her gün mutlaka tatlı bir şeyler yerim; bitter çikolata mesela, çünkü çok seviyorum."