Berfu Yenenler’den Finlandiya itirafı! Oğlu Kuzey’in ismi o hikayeyle ortaya çıktı

Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'in isminin ardındaki hikayeyi anlattı. Yıllar önce yaşanan özel bir anın bugün aileleri için bambaşka bir karşılık bulduğunu söyleyen Yenenler'in sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Berfu Yenenler, bu kez bir programdan değil, aile hayatına dair samimi bir itirafıyla gündemde. Ünlü isim, büyük oğlu Kuzey'in adının arkasındaki hikâyeyi ilk kez bu kadar açık anlattı. Anlatılanlar, romantik bir evlilik teklifine ve yarım kalan bir hayale dayanıyor.

Finlandiya'da Yarım Kalan Hayal Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile evlendi. Çift aynı yıl ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına aldı. 2021'de ise ikinci oğulları Mete dünyaya geldi.

Berfu Yenenler, oğlunun isminin Finlandiya'da yaşadıkları özel bir ana dayandığını söyledi. Eser Yenenler'in sürpriz evlilik teklifi için gittikleri seyahatte kuzey ışıklarını görmek istediklerini anlattı. Ancak -15 derece soğuğa rağmen bu doğa olayını göremeden Türkiye'ye döndüklerini belirtti.

"Kendi Kuzey Işığımızı Bulduk" Yenenler, bu anının oğullarının ismine ilham verdiğini ifade etti. "Kuzey ışıklarını göremedik ama oğlumuzun adını Kuzey koyduk" dedi.