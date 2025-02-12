Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?
Ramazan ayının müjdecisi olarak anılan Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Bu kutsal geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, kılınacak namazları ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbih ve zikirler büyük önem taşıyor. Peki Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte Berat Kandili namazı kılınışı...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:10