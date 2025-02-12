Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

Müslümalar için büyük bir manevi değer taşıyan Berat Kandili, dualar ve ibadetlerle ihya edilen özel gecelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildiği kabul edilen bu gece, affın ve rahmetin kapılarının aralandığı mübarek gece olarak görülmektedir. Bu kutsal geceyi ibadetle anmak isteyenler Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat sayısını merak ediyor, araştırıyor. İşte Berat Kandili namazı kılınışı ve detaylı anlatım!