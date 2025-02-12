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Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

Ramazan ayının müjdecisi olarak anılan Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Bu kutsal geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, kılınacak namazları ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbih ve zikirler büyük önem taşıyor. Peki Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte Berat Kandili namazı kılınışı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:10
Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

Müslümalar için büyük bir manevi değer taşıyan Berat Kandili, dualar ve ibadetlerle ihya edilen özel gecelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildiği kabul edilen bu gece, affın ve rahmetin kapılarının aralandığı mübarek gece olarak görülmektedir. Bu kutsal geceyi ibadetle anmak isteyenler Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat sayısını merak ediyor, araştırıyor. İşte Berat Kandili namazı kılınışı ve detaylı anlatım!

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır?


Berat Kandili'nde ibadet eden Müslümanlar, bu geceyi dualar ve namazlarla değerlendirmektedir. En çok merak edilen konulardan biri de Berat Kandili namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığıdır. Berat Kandili gecesinde 100 rekat namaz kılınmaktadır.

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

"Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda (iyiler) defterine kaydeyle." diyerek 100 rekatlık namaza niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler ise "hacet namazına, hayır namazına" şeklinde niyet edebilir.

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

Bu namaz, her rekatta bir Fatiha Suresi'nden sonra 10 İhlas Suresi okunarak kılınır. İki rekatta bir selam verilir. 100 rekat namazı dinlenmeden kılmak zorunlu değildir. 100 rekat namaz, imsak kesilinceye kadar dinlenerek kılınabilir.

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

Nafile Namazı Nasıl Kılınır?


2 rekatlık bir nafile namaz şu şekilde kılınmaktadır:

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya" denilerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhaneke okunur.

Euzü besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.

"Allahu Ekber" denilerek rükuya gidilir.

Rükuda üç defa "sübhane rabbiyel azim" denilir.

Rükudan doğrulurken "semi allahulimen hamideh", doğrulunca "rabbena lekel hamd" denilir.

Daha sonra "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir.

Secdede üç defa, "sübhane rabbiyel ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar "Allahu Ekber" denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "sübhane rabbiyel ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

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