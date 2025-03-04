BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son değişiklikleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıyor. Son olarak benzine gelen indirimle birlikte güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 08:02