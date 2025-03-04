Viral Galeri Viral Liste BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son değişiklikleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıyor. Son olarak benzine gelen indirimle birlikte güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 08:02
BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

Petrol piyasalarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 4 Mart 2025 Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruşluk indirim yapıldı. Sürücüler, yeni fiyatları merak ederken güncel akaryakıt tarifesi de araştırılmaya başlandı.

BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

LPG VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Benzindeki indirimin ardından gözler LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi. Ancak yapılan son değerlendirmelere göre, LPG ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatlar mevcut seviyesini koruyor.

BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güncel akaryakıt fiyatları şehirden şehre ve bayiden bayiye farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fiyatlar da bu doğrultuda değişkenlik gösterse de genel anlamda akaryakıt fiyatlarında belirgin bir düşüş söz konusu.

İşte 4 Mart 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

📍 İstanbul

Benzin: 45,39 TL
Motorin: 46,65 TL
LPG: 27,59 TL

BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

📍 Ankara

Benzin: 45,94 TL
Motorin: 47,36 TL
LPG: 27,49 TL

BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

📍 İzmir

Benzin: 46,31 TL
Motorin: 47,73 TL
LPG: 27,34 TL

Bu fiyatlar, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre değişiklik gösterebilir. Araç sahiplerinin, güncel pompa fiyatlarını yakından takip etmelerinde fayda var.

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