BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

LPG VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Benzindeki indirimin ardından gözler LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi. Ancak yapılan son değerlendirmelere göre, LPG ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatlar mevcut seviyesini koruyor.