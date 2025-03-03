BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişecek! İşte 3 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor. Geçtiğimiz günlerde motorinde yapılan indirimin ardından, şimdi de benzinde fiyat düşüşü beklentisi gündemde. Peki benzin fiyatlarında beklenen indirim ne zaman gerçekleşecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 11:27