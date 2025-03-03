Viral Galeri Viral Liste BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişecek! İşte 3 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişecek! İşte 3 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor. Geçtiğimiz günlerde motorinde yapılan indirimin ardından, şimdi de benzinde fiyat düşüşü beklentisi gündemde. Peki benzin fiyatlarında beklenen indirim ne zaman gerçekleşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 11:27
BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişecek! İşte 3 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurunun stabil seyretmesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak 27 Şubat'ta motorin fiyatlarında 1 lira 43 kuruşluk bir indirim yapılırken, şimdi ise sıra benzinde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk indirim bekleniyor. Bu indirim, doğrudan pompaya yansıyacak.

BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişecek! İşte 3 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

Motorin ve LPG Fiyatlarında Değişiklik Yok

Benzinde indirime gidilirken, motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Akaryakıt sektörü yetkilileri, bu ürünlerde fiyat değişikliğine neden olacak bir gelişme olmadığını ifade ediyor. Ancak önümüzdeki günlerde piyasa koşullarına bağlı olarak yeni düzenlemeler gündeme gelebilir.

BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişecek! İşte 3 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatları, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık göstermekle birlikte, 3 Mart 2025 Pazartesi günü itibarıyla büyükşehirlerde şu şekilde seyrediyor:

📍 İstanbul

Benzin: 46,43 TL
Motorin: 46,58 TL
LPG: 27,59 TL

BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişecek! İşte 3 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

📍 Ankara

Benzin: 46,97 TL
Motorin: 47,29 TL
LPG: 26,99 TL

BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişecek! İşte 3 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

📍 İzmir

Benzin: 47,35 TL
Motorin: 47,66 TL
LPG: 27,49 TL

Bu fiyatlar, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre değişiklik gösterebilir. Araç sahiplerinin, güncel pompa fiyatlarını yakından takip etmelerinde fayda var.

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