BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişecek! İşte 3 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurunun stabil seyretmesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak 27 Şubat'ta motorin fiyatlarında 1 lira 43 kuruşluk bir indirim yapılırken, şimdi ise sıra benzinde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk indirim bekleniyor. Bu indirim, doğrudan pompaya yansıyacak.