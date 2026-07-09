Benzin istasyonu işletirken keşfedilmişti! Ezel'in Ömer'ini bir de şimdi görün

Ezel dizisinde canlandırdığı Ömer Uçar karakteriyle hafızalara kazınan İsmail Filiz, yıllar sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Benzin istasyonu işletirken tesadüfen keşfedilen ünlü oyuncu, son haliyle hayranlarının yoğun ilgisini çekti.

2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisi, sürükleyici hikâyesinin yanı sıra unutulmaz karakterleriyle de Türk televizyon tarihindeki yerini aldı. Dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Ezel Bayraktar'ın estetik operasyon öncesindeki hali olan Ömer Uçar karakterini canlandıran İsmail Filiz de yapımın unutulmayan isimlerinden oldu.

BENZİN İSTASYONU İŞLETİRKEN KEŞFEDİLDİ Filiz'in oyunculuğa adım atma hikâyesi ise oldukça dikkat çekici. Benzin istasyonu işletirken tesadüfen keşfedilen Filiz, ilk oyunculuk deneyimini Ezel dizisiyle yaşadı. Ömer Uçar karakterindeki performansıyla kısa sürede milyonların tanıdığı bir isim haline gelen oyuncu, kariyerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çekti.

Ezel'in ardından Anadolu Kartalları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Deliler Fatih'in Fermanı ve Adanış: Kutsal Kavga gibi birçok dizi ve sinema projesinde rol alan Filiz, oyunculuk kariyerini farklı yapımlarla sürdürdü. Bir süredir ekranlardan uzak olan İsmail Filiz, son olarak 2. Sayfa tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi.

İŞTE SON HALİ Aradan geçen yıllara rağmen hayranlarının ilgisini kaybetmeyen oyuncu, özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun son hali de sosyal medyada gündem oldu.