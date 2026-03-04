Bekleme modundaki cihazlar faturayı kabartıyor: Elektrik faturasını artıran 3 ev aleti

Bekleme modunda bırakılan bazı ev aletleri hayalet enerji tüketimi oluşturarak elektrik faturalarının yükselmesine neden olabiliyor. Enerji uzmanına göre özellikle üç cihaz türü, yıl boyunca fark edilmeden sürekli elektrik tüketiyor.

Elektrik faturalarının yükselmesinin önemli nedenlerinden biri bekleme modunda çalışan cihazlar. Enerji uzmanı, "hayalet enerji" olarak adlandırılan bu tüketimin yıl boyunca birikerek ciddi maliyet oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle oyun konsolları, televizyon sistemleri ve dijital ekranlı mutfak aletleri sürekli enerji çekebiliyor.

BEKLEME MODUNDAKİ CİHAZLAR "HAYALET ENERJİ" TÜKETİYOR Enerji uzmanı Justin Nielsen göre; evlerde kullanılan birçok elektronik cihaz tamamen kapatılmadığında düşük seviyede elektrik tüketmeye devam ediyor. "Hayalet enerji" olarak tanımlanan bu durum, cihaz aktif olarak kullanılmasa bile elektrik harcanmasına neden oluyor.

Modern cihazların büyük bölümü internete bağlı çalıştığı için güncelleme kontrolü, ağ bağlantısı veya sistem belleğini aktif tutma gibi işlemler için sürekli enerji kullanıyor. Günlük tüketim düşük görünse de yıl boyunca birikerek elektrik faturalarında fark edilir bir artışa yol açabiliyor. İşte enerji uzmanı Justin Nielsen'e göre, kullanılmadığında fişi çekilmesi gereken 3 cihaz…

Oyun Konsolları Enerji tüketiminde dikkat çeken cihazlardan biri oyun konsolları. Modern oyun konsolları bekleme modunda ortalama 10 ila 15 watt arasında enerji kullanabiliyor.