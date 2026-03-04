CANLI YAYIN
Bekleme modundaki cihazlar faturayı kabartıyor: Elektrik faturasını artıran 3 ev aleti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bekleme modunda bırakılan bazı ev aletleri hayalet enerji tüketimi oluşturarak elektrik faturalarının yükselmesine neden olabiliyor. Enerji uzmanına göre özellikle üç cihaz türü, yıl boyunca fark edilmeden sürekli elektrik tüketiyor.

Elektrik faturalarının yükselmesinin önemli nedenlerinden biri bekleme modunda çalışan cihazlar. Enerji uzmanı, "hayalet enerji" olarak adlandırılan bu tüketimin yıl boyunca birikerek ciddi maliyet oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle oyun konsolları, televizyon sistemleri ve dijital ekranlı mutfak aletleri sürekli enerji çekebiliyor.

BEKLEME MODUNDAKİ CİHAZLAR "HAYALET ENERJİ" TÜKETİYOR

Enerji uzmanı Justin Nielsen göre; evlerde kullanılan birçok elektronik cihaz tamamen kapatılmadığında düşük seviyede elektrik tüketmeye devam ediyor. "Hayalet enerji" olarak tanımlanan bu durum, cihaz aktif olarak kullanılmasa bile elektrik harcanmasına neden oluyor.

Modern cihazların büyük bölümü internete bağlı çalıştığı için güncelleme kontrolü, ağ bağlantısı veya sistem belleğini aktif tutma gibi işlemler için sürekli enerji kullanıyor. Günlük tüketim düşük görünse de yıl boyunca birikerek elektrik faturalarında fark edilir bir artışa yol açabiliyor. İşte enerji uzmanı Justin Nielsen'e göre, kullanılmadığında fişi çekilmesi gereken 3 cihaz…

Oyun Konsolları

Enerji tüketiminde dikkat çeken cihazlardan biri oyun konsolları. Modern oyun konsolları bekleme modunda ortalama 10 ila 15 watt arasında enerji kullanabiliyor.

Bu cihazlar bekleme modunda bile Wi-Fi bağlantısını koruyor, yazılım güncellemelerini indiriyor ve bulut kayıtlarını senkronize etmeye devam ediyor. Ayrıca bazı konsollar kumanda şarjı için USB bağlantı noktalarını aktif tutuyor. Bu nedenle yıl boyunca kapatılmadan bırakılan bir oyun konsolu elektrik faturasına ek maliyet oluşturabiliyor.

Televizyon ve Yayın Cihazları

Evlerin büyük bölümünde bulunan televizyonlar da bekleme modunda enerji tüketen cihazlar arasında yer alıyor. Modern televizyonlar çalışırken eski modellere göre daha verimli olsa da bekleme modunda ortalama 3 ila 10 watt arasında elektrik kullanabiliyor.

Televizyona bağlı yayın cihazları, set üstü kutular ve ses sistemleri de benzer şekilde sürekli enerji tüketebiliyor. Bu cihazlar ağ bağlantısını sürdürmek, planlanan kayıtları yapmak veya yazılım güncellemelerini kontrol etmek için tam olarak kapanmıyor. Televizyon sistemi birlikte düşünüldüğünde toplam enerji tüketimi önemli seviyelere ulaşabiliyor.

Dijital Ekranlı Küçük Ev Aletleri

Mutfakta kullanılan bazı cihazlar da sürekli enerji tüketimi oluşturabiliyor. Özellikle dijital saat ekranı bulunan mikrodalga fırınlar bekleme modunda 2 ila 4 watt arasında enerji çekebiliyor.

Benzer durum kahve makineleri, elektrikli fırınların dijital saatleri ve kontrol paneli bulunan çamaşır makineleri için de geçerli. Tek başına küçük görünen bu tüketim, birden fazla cihazın sürekli çalışmasıyla mutfakta toplam enerji kullanımını artırabiliyor.

