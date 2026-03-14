Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan kızları Karya ile keyifli hafta sonu pozu
Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, hayatlarının en özel dönemlerinden birini yaşıyor. 26 Şubat'ta dünyaya gelen kızları Karya ile anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aile fotoğrafıyla dikkat çekti. Mutlu aile tablosu kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü.
💍 SET ARKADAŞLIĞINDAN EVLİLİĞE UZANAN HİKAYE
Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un ilişkisi bir dizi setinde başladı. Birlikte rol aldıkları projede tanışan çiftin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. 2015 yılında evlenerek ilişkilerini resmileştiren ikili, yıllardır magazinden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Özel yaşamlarını genellikle gözlerden uzak tutan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine küçük kesitler sunuyor.
🎥 BEBEK HABERİNİ BÖYLE PAYLAŞMIŞLARDI
Ünlü çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden yayımladıkları bir video ile duyurmuştu. Evliliklerinin onuncu yılında gelen bu haber hem çift için hem de hayranları için büyük bir mutluluk olmuştu.
👧 KIZ BEBEK BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADILAR
Hamilelik sürecinde bebeğin cinsiyetini de açıklayan çift, kız çocukları olacağını duyurmuştu. Bu anlarda yaşadıkları heyecan ve şaşkınlık sosyal medya paylaşımlarına da yansımıştı. Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un o görüntüleri takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.
🌸 "HAYATIMIZIN EN GÜZEL MERHABASI"
Doğumun ardından Begüm Öner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, bebeklerine Karya adını verdiklerini açıkladı. Ünlü oyuncu mutluluğunu "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle ifade ederek bu özel anı takipçileriyle paylaştı.