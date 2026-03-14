CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan kızları Karya ile keyifli hafta sonu pozu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, hayatlarının en özel dönemlerinden birini yaşıyor. 26 Şubat'ta dünyaya gelen kızları Karya ile anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aile fotoğrafıyla dikkat çekti. Mutlu aile tablosu kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü.

💍 SET ARKADAŞLIĞINDAN EVLİLİĞE UZANAN HİKAYE

Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un ilişkisi bir dizi setinde başladı. Birlikte rol aldıkları projede tanışan çiftin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. 2015 yılında evlenerek ilişkilerini resmileştiren ikili, yıllardır magazinden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Özel yaşamlarını genellikle gözlerden uzak tutan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine küçük kesitler sunuyor.

🎥 BEBEK HABERİNİ BÖYLE PAYLAŞMIŞLARDI

Ünlü çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden yayımladıkları bir video ile duyurmuştu. Evliliklerinin onuncu yılında gelen bu haber hem çift için hem de hayranları için büyük bir mutluluk olmuştu.

👧 KIZ BEBEK BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADILAR

Hamilelik sürecinde bebeğin cinsiyetini de açıklayan çift, kız çocukları olacağını duyurmuştu. Bu anlarda yaşadıkları heyecan ve şaşkınlık sosyal medya paylaşımlarına da yansımıştı. Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un o görüntüleri takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.

🌸 "HAYATIMIZIN EN GÜZEL MERHABASI"

Doğumun ardından Begüm Öner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, bebeklerine Karya adını verdiklerini açıkladı. Ünlü oyuncu mutluluğunu "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle ifade ederek bu özel anı takipçileriyle paylaştı.

📸 YENİ AİLE POZU BEĞENİ TOPLADI

Kızları Karya'nın doğumunun ardından çift, sosyal medya hesaplarında yeni bir aile fotoğrafı yayımladı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Samimi ve doğal halleriyle dikkat çeken kareler, takipçilerin büyük ilgisini çekti.

😄 HAMİLELİK HABERİNİ ALDIKLARI ANI ANLATTILAR

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, katıldıkları bir YouTube programında hamilelik haberini nasıl öğrendiklerini de anlatmıştı. Begüm Öner, ilk olarak kan testi yaptırmak için hastaneye gittiğini söyledi. O sırada eşiyle görüntülü konuşma yaptığını anlatan oyuncu, heyecanını gizleyemediğini ifade etti ve şu sözleri kullandı:

"Ben hiç ihtimal vermiyorum."

Öner, sonucu öğrendiği anda büyük bir heyecan yaşadığını, koridorda eşine el kol hareketleri yaptığını ve inanılmaz derecede titrediğini anlattı. Ceyhun Fersoy ise o an yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Ya çok kötü bir haber aldık galiba dedim."

Ancak Begüm Öner'in hamile olduğunu anlatmasının ardından yaşananlar herkesi güldürdü. Fersoy, o anki şaşkınlıkla koltuktan yere düştüğünü söyleyince programda kahkahalar yükseldi.

Mobil uygulamalarımızı indirin