Bedelli askerlik yerleri sorgulama 2026: T.C. kimlik ile e-Devlet ekranı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin merakla beklediği sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak 2026 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Bedelli askerlik yerleri, belirtilen tarihte e-Devlet, MSB Mobil uygulaması ve askerlik şubeleri üzerinden erişime açılacak. Başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlayan yükümlüler, askerlik yerlerini T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlüler için kritik açıklamayı yaptı. 2026 yılında bedelli askerlik yapacak adayların merakla beklediği sınıflandırma sonuçlarının ilan tarihi netleşti.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, 2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 (bugün) tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile görüntülenebilecek. Açıklamanın kesin saati paylaşılmadı ancak sonuçların günün ilk saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandı duyurusunun hemen ardından aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz

BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Bedelli askerlik yapacak yükümlüler, askerlik yerlerini üç farklı kanaldan sorgulayabilecek:

📍e-Devlet Kapısı

📍MSB Mobil uygulaması

📍Askerlik şubeleri

Sorgulama işlemleri için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi yeterli olacak.

2026 OCAK CELBİ İÇİN SEVK TARİHİ BELLİ OLDU

Bedelli askerlik kapsamında bir aylık temel askerlik eğitimine katılacak yükümlülerin ilk sevk tarihi 5 Şubat 2026 olarak açıklandı. 2025 yılı içerisinde bedelli askerlik başvurusunu yapıp ücretini yatıran adaylar, 2026 yılı boyunca belirlenen celp ve sevk dönemlerinde birliklerine teslim olacak.

2026 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan 2026 yılı sevk takvimi şu şekilde:

🔴05 Şubat 2026

🔴05 Mart 2026

🔴02 Nisan 2026

🔴04 Haziran 2026

🔴02 Temmuz 2026

🔴06 Ağustos 2026

🔴03 Eylül 2026

🔴01 Ekim 2026

🔴05 Kasım 2026

🔴03 Aralık 2026

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

MSB tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı için bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlendiği duyuruldu. Ayrıca 7 Ocak itibarıyla 2026 yılı bedelli askerlik başvurularının alınmaya başlandığı bildirildi.

Bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleriyle ilgili yeni bir gelişme olması halinde MSB tarafından yapılacak duyurular e-Devlet ve resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.

