Bedelli askerlik yerleri sorgulama 2026: T.C. kimlik ile e-Devlet ekranı

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

MSB tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı için bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlendiği duyuruldu. Ayrıca 7 Ocak itibarıyla 2026 yılı bedelli askerlik başvurularının alınmaya başlandığı bildirildi.

Bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleriyle ilgili yeni bir gelişme olması halinde MSB tarafından yapılacak duyurular e-Devlet ve resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.