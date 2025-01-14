Bedelli askerlik yerleri 2025 e-Devlet sorgulama | MSB askerlik yerleri açıklandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı, 7 Ocak 2025'te başlayan bedelli askerlik başvurularının ardından yer sorgulama ekranını açtı. Ödeme süresi 31 Aralık 2024'ten sonra kalan yükümlüler yeni bedel üzerinden ödeme yapacak. 2024 başvurularını tamamlayanlar 2025 Ocak dönemi yerlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:52