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Bedelli askerlik yerleri 2025 e-Devlet sorgulama | MSB askerlik yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı, 7 Ocak 2025'te başlayan bedelli askerlik başvurularının ardından yer sorgulama ekranını açtı. Ödeme süresi 31 Aralık 2024'ten sonra kalan yükümlüler yeni bedel üzerinden ödeme yapacak. 2024 başvurularını tamamlayanlar 2025 Ocak dönemi yerlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:52
Bedelli askerlik yerleri 2025 e-Devlet sorgulama | MSB askerlik yerleri açıklandı mı?

2025 bedelli askerlik başvurularının başlamasıyla birlikte, yerler ve celp tarihleri de merak konusu oldu. Adaylar, 2025 Ocak ayında bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar için geri sayımı başlattı. Ancak henüz bedelli askerlik yerleri hakkında net bir açıklama yapılmadı. Peki, bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilecek?

Bedelli askerlik yerleri 2025 e-Devlet sorgulama | MSB askerlik yerleri açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için bedelli askerlik yerlerinin e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacağını açıkladı. Ancak bedelli askerlik celp tarihleri ve yerleri henüz açıklanmadı. Er ve erbaş alımının kesinleşen celp tarihleri bilinse de bedelli askerlik için bir açıklama yapılmadı. Adaylar, yerler belli olduğunda bu bilgiyi takip edebilecek.

Bedelli askerlik yerleri 2025 e-Devlet sorgulama | MSB askerlik yerleri açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Bedelli askerlik yerleri, MSB tarafından açıklanan sonuçlar doğrultusunda e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, teslim olacakları birliklerin adres bilgileri, teslim tarihleri ve diğer detaylara bu ekran üzerinden ulaşabilecek. Ancak, şu an için MSB'den yapılacak duyuru bekleniyor.

Bedelli askerlik yerleri 2025 e-Devlet sorgulama | MSB askerlik yerleri açıklandı mı?

2025 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU BAŞLADI

7 Ocak 2025 tarihi itibariyle bedelli askerlik başvuruları başladı. Başvurularını tamamlayan yükümlüler, 31 Aralık 2024 saat 18.00 sonrasında kalan ödeme süresi ile yeni bedel tutarı üzerinden ödemelerini yapabilecek. Bu adaylar, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden celp tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Ayrıca, başvuru süresinin durdurulduğu süre boyunca bu yükümlülere ilave ödeme süresi tanınacak.

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre güncellenerek 243 bin 13 TL oldu. Bu ücret, 2024 yılı Aralık ayı enflasyon verileri ve 2025 memur zammı ile belirlendi.

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