Bedelli askerlik yerleri 2025 e-Devlet sorgulama | MSB askerlik yerleri açıklandı mı?

2025 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU BAŞLADI

7 Ocak 2025 tarihi itibariyle bedelli askerlik başvuruları başladı. Başvurularını tamamlayan yükümlüler, 31 Aralık 2024 saat 18.00 sonrasında kalan ödeme süresi ile yeni bedel tutarı üzerinden ödemelerini yapabilecek. Bu adaylar, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden celp tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Ayrıca, başvuru süresinin durdurulduğu süre boyunca bu yükümlülere ilave ödeme süresi tanınacak.

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre güncellenerek 243 bin 13 TL oldu. Bu ücret, 2024 yılı Aralık ayı enflasyon verileri ve 2025 memur zammı ile belirlendi.