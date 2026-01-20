Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar

DAVID BECKHAM'DAN ŞOK ŞART: "EŞİN GELMESİN"

Baba-oğul arasındaki gerilimin Londra'da zirve yaptığı da iddialar arasında. Brooklyn'e göre; David Beckham'ın doğum günü için Londra'ya gitmelerine rağmen, Beckham çifti oğullarıyla görüşmeyi reddetti. Görüşme için öne sürülen şart ise olay yarattı: Nicola Peltz'in davet edilmemesi!

Brooklyn bu durumu "aşağılayıcı" olarak tanımlarken, ailesi için "Beckham markasının" gerçek sevgiden her zaman önce geldiğini vurguladı.