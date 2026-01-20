Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar
Ünlü futbolcu David Beckham ile moda dünyasının ikonik ismi Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Peltz Beckham, ailesiyle olan köprüleri tamamen attı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşen Brooklyn, annesi Victoria Beckham'ı "rüşvet teklif etmekle", babası David Beckham'ı ise eşini dışlamakla suçladı.
Dünyanın en gözde çiftlerinden David ve Victoria Beckham ailesinde fırtınalar dinmiyor!
2022 yılında milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı, ünlü model Nicola Peltz ile evlenen Brooklyn Beckham, evliliğinden bu yana gündemden düşmeyen "aile içi küslük" iddialarına ilk kez bu kadar sert yanıt verdi. 26 yaşındaki Brooklyn, sessizliğini bozarak ailesine yönelik şok suçlamalar içeren kapsamlı bir açıklama yayımladı.
"İLK KEZ KENDİM İÇİN AYAKTA DURUYORUM"
Açıklamasında ailesiyle barışma niyetinin olmadığını açıkça dile getiren Brooklyn Beckham, yıllarca ailesinin gölgesinde yaşadığını ima etti. Basında yer alan "yeniden bir araya geliyorlar" iddialarını kesin bir dille yalanlayan genç isim,
"İlk kez kendim için ayağa kalktım ve kendi irademle konuşuyorum" sözleriyle ailesiyle arasındaki bağları kopardığını ilan etti.
GELİNLİK KRİZİ VE "RÜŞVET" İDDİASI!
Brooklyn'in en çarpıcı iddiaları ise düğün sürecine dair oldu. Genç Beckham, annesi Victoria Beckham'ın eşi Nicola Peltz için tasarlanan gelinliği son anda iptal ettiğini ve Nicola'nın büyük bir mağduriyet yaşadığını öne sürdü.
Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Brooklyn, ailesinin düğün öncesinde kendisine "isim haklarını devretmesi" için baskı yaptığını, hatta bu konuda kendisine açıkça rüşvet teklif edildiğini iddia etti.
"ANNEM İLK DANSIMI KESTİ"
Düğün gecesine dair paylaşılan bir detay ise adeta buz kesti. Brooklyn, düğündeki "ilk dans" anının annesi Victoria Beckham tarafından kasten yarıda kesildiğini savundu. Bu durumun konukların önünde kendisini küçük düşürdüğünü söyleyen Brooklyn, ailesinin her zaman kamuoyundaki mükemmel görünümü korumak adına medyayı manipüle ettiğini ileri sürdü.