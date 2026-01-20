CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü futbolcu David Beckham ile moda dünyasının ikonik ismi Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Peltz Beckham, ailesiyle olan köprüleri tamamen attı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşen Brooklyn, annesi Victoria Beckham'ı "rüşvet teklif etmekle", babası David Beckham'ı ise eşini dışlamakla suçladı.

Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar

Dünyanın en gözde çiftlerinden David ve Victoria Beckham ailesinde fırtınalar dinmiyor!

2022 yılında milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı, ünlü model Nicola Peltz ile evlenen Brooklyn Beckham, evliliğinden bu yana gündemden düşmeyen "aile içi küslük" iddialarına ilk kez bu kadar sert yanıt verdi. 26 yaşındaki Brooklyn, sessizliğini bozarak ailesine yönelik şok suçlamalar içeren kapsamlı bir açıklama yayımladı.

Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar

"İLK KEZ KENDİM İÇİN AYAKTA DURUYORUM"

Açıklamasında ailesiyle barışma niyetinin olmadığını açıkça dile getiren Brooklyn Beckham, yıllarca ailesinin gölgesinde yaşadığını ima etti. Basında yer alan "yeniden bir araya geliyorlar" iddialarını kesin bir dille yalanlayan genç isim,
"İlk kez kendim için ayağa kalktım ve kendi irademle konuşuyorum" sözleriyle ailesiyle arasındaki bağları kopardığını ilan etti.

Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar

GELİNLİK KRİZİ VE "RÜŞVET" İDDİASI!

Brooklyn'in en çarpıcı iddiaları ise düğün sürecine dair oldu. Genç Beckham, annesi Victoria Beckham'ın eşi Nicola Peltz için tasarlanan gelinliği son anda iptal ettiğini ve Nicola'nın büyük bir mağduriyet yaşadığını öne sürdü.

Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar

Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Brooklyn, ailesinin düğün öncesinde kendisine "isim haklarını devretmesi" için baskı yaptığını, hatta bu konuda kendisine açıkça rüşvet teklif edildiğini iddia etti.

Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar

"ANNEM İLK DANSIMI KESTİ"

Düğün gecesine dair paylaşılan bir detay ise adeta buz kesti. Brooklyn, düğündeki "ilk dans" anının annesi Victoria Beckham tarafından kasten yarıda kesildiğini savundu. Bu durumun konukların önünde kendisini küçük düşürdüğünü söyleyen Brooklyn, ailesinin her zaman kamuoyundaki mükemmel görünümü korumak adına medyayı manipüle ettiğini ileri sürdü.

Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar

DAVID BECKHAM'DAN ŞOK ŞART: "EŞİN GELMESİN"

Baba-oğul arasındaki gerilimin Londra'da zirve yaptığı da iddialar arasında. Brooklyn'e göre; David Beckham'ın doğum günü için Londra'ya gitmelerine rağmen, Beckham çifti oğullarıyla görüşmeyi reddetti. Görüşme için öne sürülen şart ise olay yarattı: Nicola Peltz'in davet edilmemesi!

Brooklyn bu durumu "aşağılayıcı" olarak tanımlarken, ailesi için "Beckham markasının" gerçek sevgiden her zaman önce geldiğini vurguladı.

Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar

"BECKHAM MARKASI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Ailesinin sosyal medyada sergilediği mutlu aile pozlarının bir vitrinden ibaret olduğunu savunan Brooklyn Beckham, aile bağlarının kamusal algı üzerinden şekillendirildiğini iddia etti. Ailesinden uzaklaştıktan sonra uzun süredir yaşadığı kaygı bozukluğunun sona erdiğini belirten genç isim, "Basın ve manipülasyondan uzak, sadece huzur ve mahremiyet istiyoruz" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

NOEL DEĞİL, SAVAŞ ALANI!

Aslında bu derin çatlak ilk kez Noel döneminde gün yüzüne çıkmıştı. Yıllardır konuşulan "gelin-kaynana" gerginliği, o yıl adeta dijital bir gövde gösterisine dönüşmüştü. Brooklyn ve Nicola, geleneksel Beckham malikanesi yerine Noel'i Peltz ailesiyle geçirmeyi tercih etmişti.

Beckham ailesinde büyük ifşa! Brooklyn Beckham'dan ailesine şok suçlamalar

Bu karar, Victoria Beckham'ın "mükemmel aile" imajına büyük darbe vurmuş; sosyal medyada "gelin kazandı, kaynana kaybetti" yorumları peş peşe gelmişti. İddialara göre, köprüler de tam olarak o gün atıldı.

Şimdi tüm dünya, Brooklyn Beckham'ın bu zehir zemberek açıklamalarına David ve Victoria Beckham cephesinden gelecek yanıtı bekliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin