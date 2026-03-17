Henüz yürümeye başlamamış, hatta çoğu zaman konuşamayan bebeklerin bile çevrelerini "kandırmaya" yönelik davranışlar geliştirdiği ortaya kondu. 750 ebeveynle yapılan bir araştırmaya göre, yaklaşık 10 aylık çocukların dörtte biri; duymamazlıktan gelmek, oyuncak saklamak ya da yasaklı yiyecekleri gizlice tüketmek gibi basit yöntemlerle çevresini yönlendirmeye çalışıyor.

KANDIRMA DAVRANIŞI YAŞLA BİRLİKTE DEĞİŞİYOR

Araştırma, çocukların büyüdükçe bu davranışları daha bilinçli ve çeşitli şekilde kullandığını gösteriyor. İki yaş civarında kandırma daha çok davranış üzerinden gerçekleşiyor. Örneğin ebeveyn "toplama zamanı" dediğinde tepki vermemek, bir şeyi saklamak ya da yaptığı bir şeyi inkar etmek bu dönemin tipik örnekleri arasında yer alıyor.

Üç yaşına gelindiğinde ise tablo belirgin şekilde değişiyor. Çocuklar artık dili daha aktif kullanarak abartma, eksik anlatma ya da tamamen kurguya dayalı ifadeler geliştirebiliyor. "Çikolatayı hayalet yedi" gibi açıklamalar da bu dönemde ortaya çıkıyor.