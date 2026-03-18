Bayramda İstanbul’u keşfedin: Gün gün açık olan saray ve müzeler listesi
Ramazan Bayramı'nda saray ve müzeler kapılarını ziyaretçilere açıyor. İlk gün yalnızca Topkapı Sarayı gezilebilecek, ikinci ve üçüncü günlerde ise Dolmabahçe'den Beylerbeyi'ne kadar geniş bir liste erişime açılacak. Ziyaret saatleri çoğu noktada 09.00 ile 17.00 arasında olacak.
Bayram tatilini şehirde geçirenler için bu yıl farklı bir seçenek öne çıkıyor. Milli Saraylar'a bağlı pek çok tarihi mekan, Ramazan Bayramı boyunca ziyarete açık olacak. Özellikle İstanbul'daki saray ve müzelerde ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.
📍 GÜN GÜN AÇIK OLAN YERLER
1. GÜN (CUMA) ⏰ 10.00 – 17.00
✅Topkapı Sarayı
2. GÜN (CUMARTESİ) ⏰ 09.00 – 17.00
✅ Topkapı Sarayı
✅ Dolmabahçe Sarayı
✅ Yıldız Sarayı
✅ Beylerbeyi Sarayı
✅ Resim Müzesi
✅ Beykoz Cam ve Billur Müzesi
✅ İslam Medeniyetleri Müzesi
✅ Ankara Palas Müzesi
✅ Köşk ve Kasırlar
3. GÜN (PAZAR) ⏰ 09.00 – 17.00
✅ Topkapı Sarayı
✅ Dolmabahçe Sarayı
✅ Yıldız Sarayı
✅ Beylerbeyi Sarayı
✅ Resim Müzesi
✅ Beykoz Cam ve Billur Müzesi
✅ İslam Medeniyetleri Müzesi
✅ Ankara Palas Müzesi
✅ Köşk ve Kasırlar
🧭 ÖNE ÇIKAN ZİYARET NOKTALARI
Dolmabahçe Sarayı: Osmanlı'nın son dönem ihtişamını yansıtır
Beylerbeyi Sarayı: Boğaz manzarasıyla dikkat çeker
Yıldız Sarayı: Geniş bahçeleriyle öne çıkar
Beykoz Cam ve Billur Müzesi: Cam sanatının nadide örneklerini barındırır
İslam Medeniyetleri Müzesi: Kültürel ve dini mirası bir araya getirir