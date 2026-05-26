Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? 2026 Ücretsiz güzergahlar listesi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca kişi yola çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı köprü ve otoyollar ücretsiz olurken yap-işlet-devret modeliyle işletilen birçok güzergahta ücret uygulaması sürecek. Sürücüler için ücretsiz geçiş takvimi ve ücretli yollar netleşti.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle memleketine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyen sürücüler, "Bayramda hangi yollar ücretsiz?", "Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?", "FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bedava mı?" sorularına yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz olacak güzergahlar ve uygulama tarihleri belli oldu.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram boyunca ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması:

  • 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'da başladı.
  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'te sona erecek.

Bu tarihler arasında KGM sorumluluğundaki otoyollarda ücret alınmayacak. Pazar gününden itibaren ise normal ücret tarifesine geri dönülecek.

ÜCRETSİZ OLAN GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Kurban Bayramı boyunca ücretsiz geçiş uygulaması yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyol ve köprülerde geçerli olacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve büyük şehir bağlantılarında milyonlarca sürücünün kullanacağı birçok ana arter ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da Ücretsiz Olan Yollar ve Köprüler

İstanbul'da bayram boyunca ücretsiz olacak güzergahların başında iki büyük boğaz köprüsü geliyor. Ücretsiz geçiş uygulanacak noktalar:

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  • O-1 İstanbul içi otoyolları
  • O-2 çevre otoyolları
  • TEM bağlantı yollarının KGM işletmesindeki bölümleri
Marmara Bölgesi'nde Ücretsiz Otoyollar

Marmara hattında şehirler arası ulaşımda kritik öneme sahip birçok otoyol ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanılabilecek yollar:

  • O-3 İstanbul – Edirne Otoyolu
  • TEM Trakya kesimi
  • Edirne bağlantı yolları
  • O-4 İstanbul – Ankara hattının KGM sorumluluğundaki bölümleri
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nun KGM işletmesindeki kesimleri
Ege Bölgesi'nde Hangi Yollar Ücretsiz?

Ege Bölgesi'nde özellikle İzmir yönüne giden sürücüler için bazı bağlantı otoyollarında ücretsiz geçiş uygulanacak. Ücretsiz kapsamda bulunan yollar:

  • İzmir çevre otoyollarının KGM bölümleri
  • Gebze – İzmir Otoyolu'nun KGM işletmesindeki bazı kesimleri
  • Şehir bağlantı çevre yolları

Ancak Osmangazi Köprüsü ve İstanbul–İzmir Otoyolu'nun büyük bölümü yap-işlet-devret modeliyle işletildiği için ücretli olmaya devam edecek.

İç Anadolu'da Ücretsiz Güzergahlar

Ankara merkezli ulaşım ağında birçok bağlantı yolu bayram boyunca ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulanacak noktalar:

  • O-20 Ankara çevre otoyolu bağlantıları
  • TEM bağlantı yolları
  • O-4 Ankara – İstanbul hattının KGM bölümleri
Akdeniz Bölgesi'nde Ücretsiz Otoyollar

Bayram döneminde Akdeniz hattında önemli transit güzergahlar da ücretsiz olacak. Ücretsiz otoyollar şu şekilde:

  • O-51 Adana – Mersin Otoyolu
  • O-52 Adana – Gaziantep Otoyolu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ücretsiz Yollar

Güneydoğu hattında da bazı önemli bağlantı yolları ücretsiz olacak.

  • Gaziantep – Şanlıurfa otoyolu bağlantıları
  • Bölgesel çevre otoyolları
  • Şanlıurfa çevre bağlantı yollar

Yetkililer, bazı otoyollarda KGM ve özel işletme bölümlerinin birlikte bulunabildiğini belirtiyor. Bu nedenle sürücülerin güzergah planlaması yaparken tabelaları dikkatle takip etmesi gerekiyor.

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETLİ OLACAK?

Bayram döneminde yap-işlet-devret (YİD) modeliyle işletilen projelerde ücret uygulaması devam edecek. Ücretli olmaya devam edecek güzergahlar şunlar:

  • Osmangazi Köprüsü
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  • Avrasya Tüneli
  • 1915 Çanakkale Köprüsü
  • Kuzey Marmara Otoyolu
  • İstanbul-İzmir Otoyolu
  • Ankara-Niğde Otoyolu
  • Malkara-Çanakkale Otoyolu
  • Aydın-Denizli Otoyolu

Özellikle İstanbul çıkışlarında ve Marmara hattında yoğun olarak kullanılan bu yolların ücretli olması nedeniyle alternatif güzergahlarda trafik yoğunluğunun artabileceği belirtiliyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımı büyük ölçüde kısaltan Osmangazi Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti yaklaşık 995 TL olarak uygulanıyor. Araç sınıflarına göre güncel ücretler şöyle:

  • Otomobil: 995 TL
  • Hafif ticari araç: 1.590 TL
  • 3 akslı araçlar: 1.890 TL
  • Ağır vasıta: 2.505 TL
  • 6 ve üzeri akslı araçlar: 3.165 TL
  • Motosiklet: 695 TL
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ KAÇ TL?

İstanbul'un kuzey hattında kullanılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti yaklaşık 95 TL seviyesinde bulunuyor. Diğer araç sınıfları için ücretler ise şöyle:

  • Hafif ticari araç: 125 TL
  • Ağır vasıta: 235 TL ile 740 TL arası
  • Motosiklet: düşük tarifeli geçiş
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU NE KADAR?

Bayram yolculuklarında en çok kullanılan güzergahlardan biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ücretler giriş ve çıkış noktasına göre değişiyor. Osmangazi Köprüsü dahil edildiğinde otomobiller için toplam maliyet yaklaşık 1.000 TL ile 2.000 TL arasında değişebiliyor. Özellikle uzun mesafeli kullanımlarda maliyet daha da yükseliyor.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ OLACAK

Kurban Bayramı boyunca bazı toplu ulaşım hatlarında da ücretsiz hizmet verilecek.

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak hatlar şöyle:

İstanbul

  • Marmaray
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Ankara

  • Başkentray

İzmir

  • İZBAN
