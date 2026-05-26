Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? 2026 Ücretsiz güzergahlar listesi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca kişi yola çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı köprü ve otoyollar ücretsiz olurken yap-işlet-devret modeliyle işletilen birçok güzergahta ücret uygulaması sürecek. Sürücüler için ücretsiz geçiş takvimi ve ücretli yollar netleşti.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle memleketine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyen sürücüler, "Bayramda hangi yollar ücretsiz?", "Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?", "FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bedava mı?" sorularına yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz olacak güzergahlar ve uygulama tarihleri belli oldu.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram boyunca ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması: 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'da başladı.

30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'te sona erecek. Bu tarihler arasında KGM sorumluluğundaki otoyollarda ücret alınmayacak. Pazar gününden itibaren ise normal ücret tarifesine geri dönülecek.

ÜCRETSİZ OLAN GÜZERGAHLAR HANGİLERİ? Kurban Bayramı boyunca ücretsiz geçiş uygulaması yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyol ve köprülerde geçerli olacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve büyük şehir bağlantılarında milyonlarca sürücünün kullanacağı birçok ana arter ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da Ücretsiz Olan Yollar ve Köprüler İstanbul'da bayram boyunca ücretsiz olacak güzergahların başında iki büyük boğaz köprüsü geliyor. Ücretsiz geçiş uygulanacak noktalar: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

O-1 İstanbul içi otoyolları

O-2 çevre otoyolları

TEM bağlantı yollarının KGM işletmesindeki bölümleri

Marmara Bölgesi'nde Ücretsiz Otoyollar Marmara hattında şehirler arası ulaşımda kritik öneme sahip birçok otoyol ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanılabilecek yollar: O-3 İstanbul – Edirne Otoyolu

TEM Trakya kesimi

Edirne bağlantı yolları

O-4 İstanbul – Ankara hattının KGM sorumluluğundaki bölümleri

Kuzey Marmara Otoyolu'nun KGM işletmesindeki kesimleri