Bayramda çalışan işçiye çifte yevmiye! Kuruşu kuruşuna hesaplama: 4.954 TL ek kazanç

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 06:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan Bayramı yaklaşırken özellikle imalat ve üretim sektöründeki işletmelerde bayram mesaisi planları yapılmaya başlandı. Bayram günlerinde çalışan işçilere normal mesaiye göre daha yüksek ödeme yapılırken, hafta sonuna denk gelen günlerde bu ücret daha da artıyor. Peki bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, çalışanlar ne kadar ek ücret alıyor ve işveren çalışanını bayramda çalışmaya zorlayabilir mi? İşte bayram mesaisine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberinde...

BAYRAM MESAİSİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR? Dini ve resmi bayramlarda çalışan personele ödenen ek ücret "bayram mesaisi" olarak adlandırılıyor. Bu ücret hesaplanırken çalışanın günlük brüt kazancı temel alınıyor.

Öncelikle çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük brüt ücret belirleniyor. Daha sonra bu tutar iki ile çarpılıyor. Böylece bayram günü çalışmanın karşılığı olan ek mesai ücreti ortaya çıkıyor. Başka bir ifadeyle çalışan, bayram günü çalıştığında günlük ücretine ek olarak bir günlük ücret daha alıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ BAYRAMDA NE KADAR EK ÜCRET ALACAK? 2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu tutar 30 güne bölündüğünde bir günlük brüt ücret yaklaşık 1.101 TL'ye denk geliyor. Bayram mesaisi uygulamasına göre bir gün çalışan asgari ücretli, normal yevmiyesine ek olarak 1.101 TL bayram mesai ücreti alıyor. Ramazan Bayramı'nda arife günü de dahil edildiğinde toplam 3,5 günlük resmi tatil bulunuyor. Bu süre boyunca çalışan bir personelin, maaşına ek olarak yaklaşık 3 bin 853 TL ek ödeme alması mümkün oluyor.