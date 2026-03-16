Bayramda çalışan işçiye çifte yevmiye! Kuruşu kuruşuna hesaplama: 4.954 TL ek kazanç

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram günlerinde çalışacak milyonlarca çalışan için mesai ücretleri ve haklar yeniden gündeme geldi. Mevzuata göre bayramda çalışan işçilere normal yevmiyelerinin yanı sıra ek ödeme yapılırken, hafta sonuna denk gelen günlerde bu ücret daha da artıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken özellikle imalat ve üretim sektöründeki işletmelerde bayram mesaisi planları yapılmaya başlandı. Bayram günlerinde çalışan işçilere normal mesaiye göre daha yüksek ödeme yapılırken, hafta sonuna denk gelen günlerde bu ücret daha da artıyor. Peki bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, çalışanlar ne kadar ek ücret alıyor ve işveren çalışanını bayramda çalışmaya zorlayabilir mi? İşte bayram mesaisine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberinde...

BAYRAM MESAİSİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışan personele ödenen ek ücret "bayram mesaisi" olarak adlandırılıyor. Bu ücret hesaplanırken çalışanın günlük brüt kazancı temel alınıyor.

Öncelikle çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük brüt ücret belirleniyor. Daha sonra bu tutar iki ile çarpılıyor. Böylece bayram günü çalışmanın karşılığı olan ek mesai ücreti ortaya çıkıyor. Başka bir ifadeyle çalışan, bayram günü çalıştığında günlük ücretine ek olarak bir günlük ücret daha alıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ BAYRAMDA NE KADAR EK ÜCRET ALACAK?

2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu tutar 30 güne bölündüğünde bir günlük brüt ücret yaklaşık 1.101 TL'ye denk geliyor.

Bayram mesaisi uygulamasına göre bir gün çalışan asgari ücretli, normal yevmiyesine ek olarak 1.101 TL bayram mesai ücreti alıyor. Ramazan Bayramı'nda arife günü de dahil edildiğinde toplam 3,5 günlük resmi tatil bulunuyor. Bu süre boyunca çalışan bir personelin, maaşına ek olarak yaklaşık 3 bin 853 TL ek ödeme alması mümkün oluyor.

HAFTA SONUNA DENK GELEN BAYRAMDA ÜCRET ARTIYOR

Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi halinde mesai ücreti daha yüksek hesaplanıyor. Normalde bayram günlerinde iki yevmiye üzerinden ödeme yapılırken, hafta sonuna denk gelen günlerde bu ücret yüzde 50 artırılarak 2,5 kat olarak uygulanıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelen günleri de bulunuyor. Buna göre bayram süresince çalışan bir asgari ücretlinin alacağı toplam ek ödeme 4 bin 954 TL'ye kadar çıkabiliyor.

  • Hesaplamaya göre hafta içine denk gelen ilk 1,5 gün için çalışanlara toplam 1.651,50 TL ek ödeme yapılacak.
  • Cumartesi günü çalışılması durumunda yüzde 50 zamlı olarak yine 1.651,50 TL ödenecek.
  • Pazar günü için de aynı şekilde yüzde 50 zamlı ödeme yapılacak.

Böylece bayram boyunca çalışan bir asgari ücretlinin toplam ek mesai geliri 4.954,50 TL'ye ulaşabilecek.

BAYRAMDA FAZLA ÇALIŞANLAR EK MESAİ ALABİLİR Mİ?

Bayram günlerinde çalışan bir personel, normal çalışma süresinin üzerinde çalışırsa ayrıca fazla mesai ücreti de alabiliyor. Fazla çalışma ücreti, bayram mesaisi üzerinden yüzde 50 zamlı olarak hesaplanıyor. Bu nedenle bayramda yapılan fazla çalışmalar çalışan için ek kazanç anlamına geliyor.

BAYRAMDA BİR SAAT ÇALIŞAN GÜNLÜK ÜCRET ALIR MI?

Mevzuata göre işveren bir çalışanını bayram günü yalnızca kısa bir süre çalıştırsa bile çalışan o gün için tam günlük ücret alma hakkına sahip oluyor. Yani bir saatlik çalışma bile tam gün mesai ücreti ödenmesini gerektiriyor.

İŞVEREN BAYRAMDA ÇALIŞMAYI ZORUNLU TUTABİLİR Mİ?

İş Kanunu'na göre işverenler resmi tatil günlerinde çalışanları zorla çalıştıramıyor. Bayram günlerinde çalışma esas olarak çalışanın onayına bağlı.

Ancak iş sözleşmesinde bayram günlerinde çalışılabileceğine dair açık bir hüküm bulunuyorsa, işveren bu doğrultuda çalışma talebinde bulunabiliyor. Sözleşmede böyle bir madde yoksa bayramda çalışma ancak çalışanın rızasıyla mümkün oluyor.

ARİFE GÜNÜ ÇALIŞMASI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

İş yerlerinde arife günü resmi tatil uygulaması saat 13.00'te başlıyor. Öğlene kadar olan çalışma süresi normal mesai kapsamında değerlendiriliyor ve çalışanlar bu saatlere kadar normal ücretlerini alıyor.

Arife günü saat 13.00'ten sonra çalışılması durumunda ise işverenin çalışanlara ek mesai ücreti ödemesi gerekiyor.

BAYRAM MESAİ ÜCRETİ GECİKİRSE FAİZ İŞLER Mİ?

Bayram mesaisi ücretleri genellikle aylık maaşla birlikte ödeniyor. Ancak ödeme maaş günü yapılmazsa çalışanların gecikme faizi talep etme hakkı bulunuyor.

İş Kanunu'nun 34. maddesine göre bu durumda uygulanacak faiz, mevduat hesaplarında uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden hesaplanıyor.

BAYRAM MESAİSİ KIDEM TAZMİNATINA DAHİL Mİ?

Bayram günlerinde yapılan çalışmalar fazla mesai kapsamında değerlendirildiği için bu ödemeler kıdem tazminatı hesaplamasında da dikkate alınabiliyor. Böylece bayram mesaisi uzun vadede tazminat hesabına da yansıyabiliyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER BAYRAM MESAİSİ ALABİLİR Mİ?

Üst düzey yöneticiler genellikle çalışma saatlerini kendileri belirlediği için fazla mesai ücreti alamıyor. Ancak bu durum bayram tatillerinde yapılan çalışmalar için geçerli değil.

Bir yönetici bayram günlerinde çalıştığını ispat ederse, genel tatil kapsamında mesai ücreti alma hakkına sahip olabiliyor.

BAYRAM MESAİ ÜCRETİ YERİNE İZİN KULLANILABİLİR Mİ?

Bayram mesaisi karşılığında ödeme yapılması esas olsa da bazı durumlarda çalışan ve işveren anlaşarak ücret yerine izin kullanılması konusunda uzlaşabiliyor.

Bu durumda çalışan bayramda yaptığı çalışma karşılığında ek ücret almaz ancak daha sonra izin kullanma hakkı elde eder. Bu uygulama tamamen tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlı olarak gerçekleştiriliyor.

