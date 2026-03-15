Bayram sofralarında nelere dikkat edilmeli? Uzmanlardan öneriler
Bir aylık oruç döneminin ardından Ramazan Bayramı ile birlikte beslenme düzeni yeniden değişiyor. Ancak uzmanlara göre bu geçiş süreci sanıldığı kadar kolay değil. Bayram sabahı yapılan ağır kahvaltılar ve gün boyu tüketilen tatlılar; kalp krizi riskinden mide sorunlarına, kan şekeri dalgalanmalarından sindirim problemlerine kadar birçok sağlık sorununu tetikleyebiliyor.
Ramazan ayının ardından bayram sofralarında ani ve ölçüsüz yemek tüketimi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli ve Diyetisyen Asya Naz Al, ağır kahvaltılar ve fazla tatlı tüketiminin kalp ve mide başta olmak üzere birçok riski artırabileceğini belirterek, Ramazan sonrası beslenmeye kademeli dönülmesi gerektiğini vurguladı.
RAMAZAN SONRASI VÜCUT YENİ DÜZENE ALIŞIYOR
Ramazan boyunca iki öğün beslenmeye alışan vücudun, bayramla birlikte bir anda değişen yemek düzenine uyum sağlamakta zorlanabileceğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, ani ve yoğun yemek tüketiminin sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtti.
Okuyan, özellikle şeker oranı yüksek tatlılar, hamur işleri ve yağlı gıdaların bayram sofralarında ölçülü tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, yüksek kalorili yiyeceklere aniden yönelmenin vücudun dengesini bozabileceğini söyledi.
Porsiyon kontrolünün önemine işaret eden Okuyan, öğünler arasında makul süreler bırakılmasının, yeterli su tüketiminin artırılmasının ve lif açısından zengin sebzelerin sofralarda daha fazla yer almasının faydalı olacağını belirtti. Bayram süresince yapılacak hafif yürüyüşlerin de kalp sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çekti.
SİNDİRİM SİSTEMİ ANİ YÜKLENMEYE TEPKİ VEREBİLİR
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya ise Ramazan ayında sindirim sisteminin farklı bir düzene alıştığını hatırlatarak, bayramda sık ve ağır öğünlerin sindirim sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceğini söyledi.