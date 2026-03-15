Ramazan boyunca mide hacminin küçüldüğünü ve atıştırmaların azalmasıyla sindirim sisteminin bir anlamda dinlenme fırsatı bulduğunu belirten Sarıkaya, bu nedenle bayramda düzensiz saatlerde tüketilen yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı gıdaların reflü, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Ayrıca aşırı karbonhidrat tüketiminin metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini vurgulayan Sarıkaya, bu durumun kan şekeri dengesinin bozulmasına ve zamanla karaciğer yağlanmasına zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.

AĞIR KAHVALTI MİDEYİ ZORLAYABİLİR İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli de bayram sabahı yapılan kahvaltılarda porsiyonların abartılmaması gerektiğini söyledi. Uzun süre aç kalan midenin bu düzene alıştığını belirten Çokiçli, bir anda ağır ve yoğun yiyeceklerle yapılan kahvaltıların mide ağrısı, kramp ve kasılmalara neden olabileceğini ifade etti.

Özellikle kızartmalar, hamur işleri ve yağlı yiyeceklerin mideyi zorlayabileceğini dile getiren Çokiçli, gün içinde ölçüsüz tatlı tüketiminin de hem mide problemlerine hem de kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

DENGELİ TABAK SAĞLIKLI BAYRAMIN ANAHTARI Diyetisyen Asya Naz Al ise bayram sofralarında karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin oldukça yaygın olduğuna dikkat çekerek dengeli bir tabak oluşturmanın önemini vurguladı. Al, simit, börek ve benzeri hamur işlerinin fazla tüketilmesi yerine kahvaltıda yumurta ve peynir gibi protein kaynaklarının tercih edilmesini önerdi. Zeytin, ceviz ve avokado gibi sağlıklı yağların da sofrada yer alabileceğini belirten Al, tabağın önemli bir kısmının domates, salatalık ve yeşilliklerden oluşmasının beslenme dengesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Uzmanlar, bayramın keyfini çıkarırken sağlığın korunması için porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi ve beslenme düzeninin yavaş yavaş normale döndürülmesi gerektiğini hatırlatıyor.