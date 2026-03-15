CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Bayram sofralarında nelere dikkat edilmeli? Uzmanlardan öneriler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir aylık oruç döneminin ardından Ramazan Bayramı ile birlikte beslenme düzeni yeniden değişiyor. Ancak uzmanlara göre bu geçiş süreci sanıldığı kadar kolay değil. Bayram sabahı yapılan ağır kahvaltılar ve gün boyu tüketilen tatlılar; kalp krizi riskinden mide sorunlarına, kan şekeri dalgalanmalarından sindirim problemlerine kadar birçok sağlık sorununu tetikleyebiliyor.

Ramazan ayının ardından bayram sofralarında ani ve ölçüsüz yemek tüketimi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli ve Diyetisyen Asya Naz Al, ağır kahvaltılar ve fazla tatlı tüketiminin kalp ve mide başta olmak üzere birçok riski artırabileceğini belirterek, Ramazan sonrası beslenmeye kademeli dönülmesi gerektiğini vurguladı.

RAMAZAN SONRASI VÜCUT YENİ DÜZENE ALIŞIYOR

Ramazan boyunca iki öğün beslenmeye alışan vücudun, bayramla birlikte bir anda değişen yemek düzenine uyum sağlamakta zorlanabileceğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, ani ve yoğun yemek tüketiminin sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

Okuyan, özellikle şeker oranı yüksek tatlılar, hamur işleri ve yağlı gıdaların bayram sofralarında ölçülü tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, yüksek kalorili yiyeceklere aniden yönelmenin vücudun dengesini bozabileceğini söyledi.

Porsiyon kontrolünün önemine işaret eden Okuyan, öğünler arasında makul süreler bırakılmasının, yeterli su tüketiminin artırılmasının ve lif açısından zengin sebzelerin sofralarda daha fazla yer almasının faydalı olacağını belirtti. Bayram süresince yapılacak hafif yürüyüşlerin de kalp sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

SİNDİRİM SİSTEMİ ANİ YÜKLENMEYE TEPKİ VEREBİLİR

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya ise Ramazan ayında sindirim sisteminin farklı bir düzene alıştığını hatırlatarak, bayramda sık ve ağır öğünlerin sindirim sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceğini söyledi.

Ramazan boyunca mide hacminin küçüldüğünü ve atıştırmaların azalmasıyla sindirim sisteminin bir anlamda dinlenme fırsatı bulduğunu belirten Sarıkaya, bu nedenle bayramda düzensiz saatlerde tüketilen yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı gıdaların reflü, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Ayrıca aşırı karbonhidrat tüketiminin metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini vurgulayan Sarıkaya, bu durumun kan şekeri dengesinin bozulmasına ve zamanla karaciğer yağlanmasına zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.

AĞIR KAHVALTI MİDEYİ ZORLAYABİLİR

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli de bayram sabahı yapılan kahvaltılarda porsiyonların abartılmaması gerektiğini söyledi.

Uzun süre aç kalan midenin bu düzene alıştığını belirten Çokiçli, bir anda ağır ve yoğun yiyeceklerle yapılan kahvaltıların mide ağrısı, kramp ve kasılmalara neden olabileceğini ifade etti.

Özellikle kızartmalar, hamur işleri ve yağlı yiyeceklerin mideyi zorlayabileceğini dile getiren Çokiçli, gün içinde ölçüsüz tatlı tüketiminin de hem mide problemlerine hem de kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

DENGELİ TABAK SAĞLIKLI BAYRAMIN ANAHTARI

Diyetisyen Asya Naz Al ise bayram sofralarında karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin oldukça yaygın olduğuna dikkat çekerek dengeli bir tabak oluşturmanın önemini vurguladı.

Al, simit, börek ve benzeri hamur işlerinin fazla tüketilmesi yerine kahvaltıda yumurta ve peynir gibi protein kaynaklarının tercih edilmesini önerdi. Zeytin, ceviz ve avokado gibi sağlıklı yağların da sofrada yer alabileceğini belirten Al, tabağın önemli bir kısmının domates, salatalık ve yeşilliklerden oluşmasının beslenme dengesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Uzmanlar, bayramın keyfini çıkarırken sağlığın korunması için porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi ve beslenme düzeninin yavaş yavaş normale döndürülmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin