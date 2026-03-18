Ramazan ayının ardından gelen bayram sofraları, birçok kişi için adeta ödül niteliği taşısa da uzmanlar bu dönemde yapılan beslenme hatalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ulusal Araştırma Merkezi Gıda Endüstrileri ve Beslenme Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan Beslenme ve Gıda Bilimleri uzmanı Dr. Süreyya Adil Hasan, özellikle uzun süreli açlık sonrası ani ve yoğun yemek tüketiminin metabolizma üzerinde beklenmedik etkiler oluşturabileceğini belirtiyor.

Hasan'a göre, bir ay boyunca değişen beslenme düzeni sonrasında vücut yeni bir hassasiyet kazanıyor. Bu nedenle bayramın ilk günlerinde yapılan kontrolsüz beslenme tercihleri, kan şekeri dengesinden sindirim sistemine kadar pek çok noktada olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

ŞEKER TÜKETİMİNDE GİZLİ RİSK: İNSÜLİN HASSASİYETİ ARTIYOR

Ramazan süresince uzun saatler aç kalan vücut, bu sürece uyum sağlarken insülin hormonuna karşı daha duyarlı hale geliyor. Bu durum, aslında metabolik açıdan olumlu bir adaptasyon olarak görülse de bayramda aşırı şeker tüketimiyle birlikte riskli bir tabloya dönüşebiliyor.

Dr. Hasan, özellikle şerbetli tatlılar, çikolata ve rafine şeker içeren yiyeceklerin kontrolsüz tüketilmesinin, kan şekerinde ani yükselişlere neden olabileceğini vurguluyor.

Bu dalgalanmalar yalnızca diyabet hastaları için değil, sağlıklı bireyler için de kısa sürede halsizlik, baş dönmesi ve ani açlık hissi gibi sorunlara yol açabiliyor.