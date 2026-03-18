Bayram sofralarında büyük risk: Oruç sonrası beslenme hataları

Ramazan Bayramı öncesinde uzmanlar uyarıyor: Oruç sonrası ani ve yoğun yemek tüketimi, kan şekeri dengesini bozarak sindirim sorunlarına yol açabilir. Beslenme Uzmanı Dr. Süreyya Adil Hasan, bayramda sağlıklı kalmanın yolunun kontrollü ve dengeli beslenmeden geçtiğini vurguladı.

Ramazan ayının ardından gelen bayram sofraları, birçok kişi için adeta ödül niteliği taşısa da uzmanlar bu dönemde yapılan beslenme hatalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ulusal Araştırma Merkezi Gıda Endüstrileri ve Beslenme Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan Beslenme ve Gıda Bilimleri uzmanı Dr. Süreyya Adil Hasan, özellikle uzun süreli açlık sonrası ani ve yoğun yemek tüketiminin metabolizma üzerinde beklenmedik etkiler oluşturabileceğini belirtiyor.

Hasan'a göre, bir ay boyunca değişen beslenme düzeni sonrasında vücut yeni bir hassasiyet kazanıyor. Bu nedenle bayramın ilk günlerinde yapılan kontrolsüz beslenme tercihleri, kan şekeri dengesinden sindirim sistemine kadar pek çok noktada olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

ŞEKER TÜKETİMİNDE GİZLİ RİSK: İNSÜLİN HASSASİYETİ ARTIYOR

Ramazan süresince uzun saatler aç kalan vücut, bu sürece uyum sağlarken insülin hormonuna karşı daha duyarlı hale geliyor. Bu durum, aslında metabolik açıdan olumlu bir adaptasyon olarak görülse de bayramda aşırı şeker tüketimiyle birlikte riskli bir tabloya dönüşebiliyor.

Dr. Hasan, özellikle şerbetli tatlılar, çikolata ve rafine şeker içeren yiyeceklerin kontrolsüz tüketilmesinin, kan şekerinde ani yükselişlere neden olabileceğini vurguluyor.

Bu dalgalanmalar yalnızca diyabet hastaları için değil, sağlıklı bireyler için de kısa sürede halsizlik, baş dönmesi ve ani açlık hissi gibi sorunlara yol açabiliyor.

"ÖĞÜN SIRALAMASI" KURALI: KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK, BÜYÜK FARK

Uzmanların dikkat çektiği en önemli konulardan biri ise "öğün sıralaması" olarak adlandırılan beslenme yaklaşımı. Bu yönteme göre, yemek sırasında önce lif ve protein açısından zengin besinlerin tüketilmesi, ardından karbonhidrat ve şekerli gıdalara geçilmesi öneriliyor.

Bu basit ama etkili yöntem sayesinde:

  • Glikozun kana karışma hızı yavaşlıyor
  • Uzun süreli tokluk sağlanıyor
  • Enerji dalgalanmaları azalıyor
  • Pankreas üzerindeki yük hafifliyor

Hasan, özellikle bayram sofralarında bu sıralamaya dikkat edilmesinin metabolik dengeyi korumada önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

KALORİ DEĞİL KALİTE: İÇERİĞİN ÖNEMİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Bayramda yapılan en büyük hatalardan biri, yalnızca kalori hesabına odaklanmak. Oysa uzmanlara göre sağlıklı beslenme, sadece miktarla değil aynı zamanda içerikle de doğrudan ilişkili.

Dr. Hasan, geleneksel tatlılarda yapılacak küçük dokunuşların bile sağlık açısından büyük fark yaratabileceğini ifade ediyor.

Örneğin:

  • Tarçın ve karanfil gibi baharatlar, insülin duyarlılığını destekleyebilir
  • Rafine yağlar yerine ceviz, badem gibi sağlıklı yağ kaynakları tercih edilebilir
  • Doğal içerikli ve daha az işlenmiş ürünler ön plana çıkarılabilir

Bu tür tercihler, hem kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor hem de vücutta oluşabilecek inflamasyonu azaltıyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI ALARM VERİYOR: PROBİYOTİKLER DEVREYE GİRMELİ

Ramazan boyunca değişen beslenme saatleri ve içerikleri, bağırsak florasında da değişimlere neden olabiliyor. Bayramda ani şekilde ağır ve düzensiz beslenmeye geçiş ise bu hassas dengeyi daha da bozabiliyor.

Uzmanlara göre, özellikle bayramın ilk sabahında:

  • Yoğurt
  • Kefir
  • Turşu gibi fermente gıdaların tüketilmesi

bağırsaklardaki faydalı bakterilerin yeniden dengelenmesine yardımcı oluyor. Bu da sindirimi kolaylaştırırken şişkinlik ve hazımsızlık gibi yaygın sorunların önüne geçiyor.

DOĞRU İÇECEK SEÇİMİ SİNDİRİMİ RAHATLATIYOR

Bayram ziyaretlerinde tüketilen şekerli içecekler ve gazlı ürünler, sindirim sistemini zorlayabiliyor. Bunun yerine daha doğal ve destekleyici içeceklerin tercih edilmesi öneriliyor.

Öne çıkan alternatifler:

  • Yeşil çay: Antioksidan etkisiyle metabolizmayı destekler
  • Zencefil: Sindirimi kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır
  • Bitki çayları: Şişkinlik ve gaz sorunlarını azaltabilir

Bu içecekler, özellikle ağır öğünlerin ardından sindirimi dengelemek için etkili bir destek sunuyor.

DİYABET HASTALARINA ÖZEL UYARI: ÖĞÜN PLANI ŞART

Bayram döneminde en dikkatli olması gereken grupların başında diyabet hastaları geliyor. Uzmanlar, bu süreçte ani ve düzensiz beslenmenin ciddi komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Bu nedenle:

  • Öğünler küçük porsiyonlara bölünmeli
  • Gün içine dengeli şekilde yayılmalı
  • Şeker tüketimi minimumda tutulmalı
  • Kan şekeri düzenli olarak takip edilmeli

Bu basit ama kritik önlemler, bayramın sağlıklı bir şekilde geçirilmesine yardımcı oluyor.

SAĞLIKLI BAYRAMIN ANAHTARI: DENGE VE TEDARİK

Uzmanlara göre bayramda sağlıklı kalmanın yolu, ne tamamen kısıtlamadan ne de kontrolsüz tüketimden geçiyor. Asıl önemli olan, dengeli, bilinçli ve kademeli bir beslenme düzeni oluşturmak.

Dr. Hasan, özellikle ilk birkaç günün vücut için bir geçiş süreci olduğunu hatırlatarak, bu dönemde yapılacak doğru tercihlerle metabolizmanın yeniden dengelenebileceğini ifade ediyor.

