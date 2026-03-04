Barış Falay ile Esra Ronabar'dan duygusal kutlama: Mavi Rüzgar 17 oldu

Barış Falay ile Esra Ronabar'dan duygusal kutlama: Mavi Rüzgar 17 oldu

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 15:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Kuruluş Orhan dizisinde Şahinşah Bey karakteriyle fırtınalar estiren Barış Falay ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Esra Ronabar, oğulları Mavi Rüzgar'ın yeni yaşını kutladı. Sosyal medyada paylaşılan kareler, kısa sürede ilgi odağı oldu.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da "Şahinşah Bey" karakterine hayat veren Barış Falay ile Esra Ronabar çifti, oğullarının 17. yaş gününü kutladı.

Esra Ronabar, oğlunun son halini paylaştığı karelerin altına, "Hikayemizin en güzel yeri, artık 17!" notunu düşerek duygularını paylaştı. Baba Barış Falay ise eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayarak, oğlu için "Aslanım 17" yorumunu yaptı.

BOYU ANNESİNİ GEÇTİ, BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI Paylaşılan fotoğraflarda en çok dikkat çeken detay ise Mavi Rüzgar'ın değişimi oldu. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen annesinin boyunu geçtiği görülen genç Mavi'nin, babasına olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafların altına "Zaman ne çabuk geçiyor", "Tıpkı babası" ve "Maşallah çok yakışıklı" şeklinde binlerce yorum bıraktı.