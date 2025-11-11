BARAJLARDA SON DURUM | İstanbul, Ankara ve Bursa’da baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 15 Kasım İSKİ, ASKİ, BUSKİ…
İstanbul, Ankara ve Bursa barajlarındaki su seviyesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. 15 Kasım Cuma günü itibarıyla güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. Yağışların mevsim ortalamalarının altında seyretmesi, barajlardaki su seviyelerinde düşüşe yol açarken bu durum dikkatle takip ediliyor. Peki büyükşehirlerde baraj doluluk oranı yüzde kaç, ne kadar su kaldı? İşte İSKİ, ASKİ, BUSKİ açıklanan baraj doluluk oranları..
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 16:03