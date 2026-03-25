İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj dolulukları oranları: Ankara’da su seviyesi alarm veriyor

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 10:58 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 52,61'e yükseldi. Mevcut seviye, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci oran olarak kaydedildi. Ankara'da toplum doluluk oranı yüzde 28,70 iken, Bursa'da ise su seviyesi yüzde 74,79 seviyesinde gösteriyor.

İstanbul'da doluluk oranı son iki haftada yükselerek yüzde 52 bandına çıktı. Son 10 yıl ortalamasının altında kalan seviyeler, kısa vadeli yağışların etkisiyle sınırlı bir toparlanma yaşandı. Ankara'da aktif kullanılabilir suyun yüzde 20 seviyesinde kalması, fiili rezervin kritik eşikte olduğunu gösteriyor. Bursa'da ise etkili olan yağışlar ile baraj doluluk oranları yükseldi.

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 Mart 2026 verisine göre büyükşehirde baraj doluluk oranları yükseldi, ancak geçen yıla kıyasla hala düşük seviyede seyrediyor. Barajlardaki doluluk oranını son 10 yılki verilere göre de değerlendiren İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros AA'ya şu uyarıda bulundu:

"Maalesef 2023 yılı hariç bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki en düşük ikinci seviyedeyiz. Bu da tabii bizler için pek ümit verici bir durum değil. İstanbul için su sıkıntısının devam ettiğini gösteriyor."

Son 14 günlük trend ise kısa vadeli iyileşmeye işaret ediyor. Doluluk oranı %45 bandından %52 seviyesine kadar yükseldi. Mart 2025'te doluluk yaklaşık %80 seviyesindeydi. 2025 sonbaharında en düşük seviye ise Kasım ayında yüzde 18,38 olarak görüldü. 2026 Mart itibarıyla toparlanma var ancak bu artış sınırlı kaldı. Mart 2026 itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde 51,93 olarak kayıtlara geçti.