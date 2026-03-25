İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj dolulukları oranları: Ankara’da su seviyesi alarm veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 52,61'e yükseldi. Mevcut seviye, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci oran olarak kaydedildi. Ankara'da toplum doluluk oranı yüzde 28,70 iken, Bursa'da ise su seviyesi yüzde 74,79 seviyesinde gösteriyor.

İstanbul'da doluluk oranı son iki haftada yükselerek yüzde 52 bandına çıktı. Son 10 yıl ortalamasının altında kalan seviyeler, kısa vadeli yağışların etkisiyle sınırlı bir toparlanma yaşandı. Ankara'da aktif kullanılabilir suyun yüzde 20 seviyesinde kalması, fiili rezervin kritik eşikte olduğunu gösteriyor. Bursa'da ise etkili olan yağışlar ile baraj doluluk oranları yükseldi.

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

25 Mart 2026 verisine göre büyükşehirde baraj doluluk oranları yükseldi, ancak geçen yıla kıyasla hala düşük seviyede seyrediyor. Barajlardaki doluluk oranını son 10 yılki verilere göre de değerlendiren İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros AA'ya şu uyarıda bulundu:

"Maalesef 2023 yılı hariç bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki en düşük ikinci seviyedeyiz. Bu da tabii bizler için pek ümit verici bir durum değil. İstanbul için su sıkıntısının devam ettiğini gösteriyor."

Son 14 günlük trend ise kısa vadeli iyileşmeye işaret ediyor. Doluluk oranı %45 bandından %52 seviyesine kadar yükseldi.

Mart 2025'te doluluk yaklaşık %80 seviyesindeydi. 2025 sonbaharında en düşük seviye ise Kasım ayında yüzde 18,38 olarak görüldü. 2026 Mart itibarıyla toparlanma var ancak bu artış sınırlı kaldı. Mart 2026 itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde 51,93 olarak kayıtlara geçti.

Barajlara Göre Su Seviyesinde Dağılım Farklılık Gösteriyor

Su yükü büyük ölçüde Ömerli, Terkos ve Darlık barajlarında toplanıyor. Sistem, sınırlı sayıda kaynağa bağımlı. Megakentte en yüksek su seviyesi Ömerli barajında %39,69 ile ana taşıyıcı konumda. Terkos %16,15, Darlık %15,61, Büyükçekmece ise %10,93 seviyesinde. Diğer barajlarda su seviyesi düşük seyrediyor.

BarajDoluluk Oranı (%)
Ömerli39,69
Terkos16,15
Darlık15,61
Büyükçekmece10,93
Sazlıdere6,37
Alibey3,25
Kazandere2,64
Pabuçdere2,25
Elmalı1,95
Istrancalar1,15
ANKARA'DA SU SEVİYESİ ALARM VERİYOR

ASKİ verilerine göre Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde 28,70, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 20,39 olarak ölçüldü. Barajların toplam kapasitesi 1,45 milyar metreküp, mevcut su miktarı 417 milyon metreküp seviyesinde. Aktif kullanılabilir su ise 265 milyon metreküp olarak açıklandı. Bu seviyeler, toplam suyun önemli bölümünün teknik olarak kullanılamadığını ve şehirde fiili su rezervinin sınırlı kaldığını gösteriyor.

Aynı veriler, şehre verilen su miktarının arttığını, barajlara gelen suyun ise düşük kaldığını ortaya koyuyor. Yaz aylarında artan sıcaklık ve düşen yağış miktarı göz önüne alındığında barajlarda su riski devam ediyor.

Geçen yıl aynı dönemde yüzde 29,36 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 28,70'e geriledi. Fark küçük görünse de eğilim aşağı yönlü. Bu seyir sürerse yaz aylarında su seviyesi kritik bir eşiğe yaklaşacak.

BURSA BARAJLARINDA SON DURUM

24 Mart itibarıyla Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde 74,79 olarak ölçüldü. Son 15 günlük veriler, dolulukta kademeli artışın sürdüğünü gösterdi.

Mevcut artışa rağmen su dengesi yağışlara bağlı kalmayı sürdürüyor. İlkbahar döneminde beklenen yağışların gerçekleşmemesi halinde yaz aylarında tüketim artışıyla birlikte doluluk oranlarında yeniden düşüş görülebilir.

