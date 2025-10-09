Viral Galeri Viral Liste BARAJ DOLULUK ORANLARI İL İL SON DURUM: İstanbul, Ankara ve Bursa’da kaç günlük su kaldı? 9 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…

Yağışlı havaların etkisini artırmasıyla birlikte baraj doluluk oranları yeniden merak konusu oldu. 9 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve Bursa'da su seviyelerine ilişkin son veriler açıklandı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı farklılık gösterebiliyor. Ankara ve Bursa'daki barajlarda ise su seviyelerinde azalma nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Peki 9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla barajlar doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne? İşte güncel grafikler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 12:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 12:51
Yağışların artmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve Bursa'daki baraj doluluk oranları yeniden merak edilmeye başlandı. Baraj doluluk oranları kentten kente değişiyor. ASKİ ve BUSKİ tarafından paylaşılan son bilgilere göre bazı bölgelerde su sıkıntısı devam ediyor. Vatandaşlar, "Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu, kaç günlük su kaldı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 9 Ekim 2025 baraj doluluk oranları…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, 9 Ekim 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 26,15 seviyesinde kaydedildi.

Su miktarına göre, bölge bölge doluluk oranları ise şu şekilde açıklandı:

Baraj Doluluk Oranı
Ömerli %16,05
Darlık %40,59
Elmalı %49,64
Terkos %32,35
Alibey %15,41
Büyükçekmece %31,02
Sazlıdere %29,22
Istrancalar %24,56
Kazandere %2,84
Pabuçdere %12,8
Son bir yıl içerisinde ay sonu baraj dolulukları oranları farklılık gösteriyor. En yüksek su seviyesi Nisan 2025 tarihinde görülürken, en fazla su sorunu ise Ekim 2025 ayında yaşandığı belirtiliyor.

BUSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

BUSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre, Bursa'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü.
