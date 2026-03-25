MSÜ Bando Astsubay nedir? Görevleri, MSÜ taban puanları ve eğitimi

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 17:49 Son Güncelleme: 25 Mart 2026 18:04 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından askeri okul tercih sürecine hazırlanan adaylar taban puanları araştırmaya başladı. En çok merak edilen bölümlerden biri ise Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu oldu. MSÜ kapsamında askeri öğrenci temini yapılırken adaylar tercihlerini belirlerken taban puanları yakından takip ediyor. Adayların bando bölümünü ilk tercih olarak yazmaları ya da tercih listelerinde yer vermeleri de puan değerlendirmesinde etkili oluyor.

🎓 BANDO ASTSUBAY NEDİR? Bando astsubay, Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Bando Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan müzisyen askerdir. Bu personel askeri törenlerde, devlet protokolünde ve resmi etkinliklerde marş ve tören müzikleri icra eder. Aynı zamanda konser faaliyetleri düzenleyerek askeri personelin moral ve motivasyonuna katkı sağlar. Bando astsubaylar yalnızca müzik icrası yapmaz. Aynı zamanda askeri bandolarda kullanılan enstrümanların bakım ve onarımı gibi teknik görevleri de yerine getirir.

🎺 BANDO ASTSUBAY EĞİTİMİ NASIL OLUYOR? Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim ön lisans düzeyinde iki yıl sürmektedir. Eğitim hem akademik hem de askeri disiplin kapsamında yürütülür. Öğrenciler bu süreçte müzik alanında profesyonel eğitim alırken aynı zamanda askeri eğitim ve disiplin kurallarına göre yetiştirilir. Eğitim programı kapsamında öğrenciler iki farklı alanda yetiştirilebilir: ➔Üflemeli ve vurmalı çalgılar programı ➔Çalgı bakım ve onarım programı Bu programlarda öğrencilerin branşlarına göre farklı müzik eğitimleri verilir.

🎶 MESLEK DERSLERİ VE MÜZİK EĞİTİMİ Okulda verilen meslek dersleri öğrencilerin çalgılarını profesyonel seviyede icra edebilecek şekilde yetişmesini amaçlar. Eğitim programında müzik alanına yönelik çok sayıda teorik ve uygulamalı ders bulunur. Bu dersler arasında solfej, nota okuma, müzik teorisi, piyano, bireysel çalgı eğitimi, orkestra çalışmaları, oda müziği, koro, müzik tarihi, orkestrasyon bilgisi ve müzik teknolojileri gibi dersler yer alır. Ayrıca armoni ve müzikal analiz gibi ileri müzik dersleri de programın parçasıdır.