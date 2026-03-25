MSÜ Bando Astsubay nedir? Görevleri, MSÜ taban puanları ve eğitimi

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından askeri okul tercihi yapacak adaylar taban puanları araştırmaya başladı. Özellikle Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu puanları dikkat çekti. Erkek ve kadın adaylar için farklı puanların uygulandığı yerleştirme sürecine ilişkin detaylar netleşti.

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından askeri okul tercih sürecine hazırlanan adaylar taban puanları araştırmaya başladı. En çok merak edilen bölümlerden biri ise Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu oldu. MSÜ kapsamında askeri öğrenci temini yapılırken adaylar tercihlerini belirlerken taban puanları yakından takip ediyor. Adayların bando bölümünü ilk tercih olarak yazmaları ya da tercih listelerinde yer vermeleri de puan değerlendirmesinde etkili oluyor.

🎓 BANDO ASTSUBAY NEDİR?

Bando astsubay, Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Bando Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan müzisyen askerdir. Bu personel askeri törenlerde, devlet protokolünde ve resmi etkinliklerde marş ve tören müzikleri icra eder.

Aynı zamanda konser faaliyetleri düzenleyerek askeri personelin moral ve motivasyonuna katkı sağlar. Bando astsubaylar yalnızca müzik icrası yapmaz. Aynı zamanda askeri bandolarda kullanılan enstrümanların bakım ve onarımı gibi teknik görevleri de yerine getirir.

🎺 BANDO ASTSUBAY EĞİTİMİ NASIL OLUYOR?

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim ön lisans düzeyinde iki yıl sürmektedir. Eğitim hem akademik hem de askeri disiplin kapsamında yürütülür. Öğrenciler bu süreçte müzik alanında profesyonel eğitim alırken aynı zamanda askeri eğitim ve disiplin kurallarına göre yetiştirilir.

Eğitim programı kapsamında öğrenciler iki farklı alanda yetiştirilebilir:

Üflemeli ve vurmalı çalgılar programı

Çalgı bakım ve onarım programı

Bu programlarda öğrencilerin branşlarına göre farklı müzik eğitimleri verilir.

🎶 MESLEK DERSLERİ VE MÜZİK EĞİTİMİ

Okulda verilen meslek dersleri öğrencilerin çalgılarını profesyonel seviyede icra edebilecek şekilde yetişmesini amaçlar. Eğitim programında müzik alanına yönelik çok sayıda teorik ve uygulamalı ders bulunur. Bu dersler arasında solfej, nota okuma, müzik teorisi, piyano, bireysel çalgı eğitimi, orkestra çalışmaları, oda müziği, koro, müzik tarihi, orkestrasyon bilgisi ve müzik teknolojileri gibi dersler yer alır. Ayrıca armoni ve müzikal analiz gibi ileri müzik dersleri de programın parçasıdır.

📚 AKADEMİK VE SOSYAL BİLİMLER DERSLERİ

Meslek derslerinin yanında öğrenciler akademik ve sosyal bilimler alanında da eğitim alır. Bu kapsamda Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Askeri Bilimler, Demokrasi ve Sivil Toplum gibi dersler okutulur. Bu derslerin amacı öğrencilerin yalnızca mesleki alanda değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve akademik açıdan da donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Ayrıca yabancı dil eğitimi kapsamında öğrencilere İngilizce dersleri de verilir.

🪖 ASKERİ EĞİTİM VE İNTİBAK SÜRECİ

Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna kabul edilen öğrenciler akademik eğitime başlamadan önce 4 hafta süren intibak eğitimine katılır. Bu eğitimde öğrencilere askeri yaşam, askeri disiplin ve temel askeri kurallar öğretilir. Akademik yıl içinde ise haftada bir gün askeri eğitim uygulanır. Bu eğitimlerde yanaşık düzen, mekanik nişancılık ve atış, tek er muharebe, sevk ve idare ile görev motivasyonu gibi konular işlenir.

Birinci akademik yılın sonunda öğrenciler İzmir Menteş bölgesinde yaklaşık 4 hafta süren uygulamalı askeri eğitim alır. Bu eğitimde yüzme dersleri ve çeşitli silahlarla atış eğitimleri de yapılır. İkinci akademik yılın sonunda ise öğrenciler Ankara'da bulunan askeri bandolarda 4 hafta staj eğitimi görür.

📊 BANDO ASTSUBAY NE İŞ YAPAR?

Görev AlanıAçıklama
Askeri törenlerDevlet ve askeri törenlerde marş ve tören müzikleri icra eder
Konser faaliyetleriAskeri birliklerde ve halka açık etkinliklerde konser verir
Moral faaliyetleriOrdu personelinin moral ve motivasyonuna katkı sağlar
Enstrüman bakım onarımAskeri bandolarda kullanılan çalgıların bakımını yapar
Kültürel temsilTürk Silahlı Kuvvetlerinin sanatsal yönünü temsil eder
🎼 MSÜ BANDO ASTSUBAY MSÜ TABAN PUANLARI

MSÜ tarafından açıklanan verilere göre Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için erkek ve kadın adaylara yönelik farklı taban puanları uygulanıyor.

2025 yılı askeri öğrenci temini kapsamında duyurulan puanlar şöyle açıklandı:

ProgramPuan TürüErkekKadın
Bando MYO (İlk tercihi bando olan)Genel115,98379302,02427
Bando MYO (Tercihleri arasında bando olan)Genel222,68338Açıklanmadı
💰 BANDO ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR?

Bando astsubay olarak mezun olan personel görevine genellikle Astsubay Çavuş rütbesi ile başlar. Maaşlar rütbe, görev yeri, hizmet yılı ve ek tazminatlara göre değişiklik gösterebilir.

