Bakışlarındaki o ifade hiç değişmedi: A.B.İ.'nin Gülüşan'ı Tuğçe Açıkgöz'ün nostalji turu

Ünlülerin geçmişine dair kareler hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez radarda A.B.İ. dizisinin sevilen ismi Gülüşan var! Bakışları aynı kalsa da değişimiyle dikkat çeken ünlü ismin, çocukluktan bugüne uzanan o nostaljik karesi...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de ailesinin çatısı altında sıkışıp kalmış ancak umudunu yitirmemiş bir kadını canlandıran Tuğçe Açıkgöz, sergilediği karakter derinliğiyle tam not alıyor. A.B.İ.'NİN FEDAKAR ABLASI: GÜLÜŞAN Kendi mutluluğunu başkalarının yüzündeki tebessümde arayan, özellikle kardeşi Melek'e olan bağlılığıyla izleyiciyi duygulandıran Gülüşan karakteri, oyuncunun kariyerindeki en özel duraklardan biri haline geldi.

Yeni rolüyle gönüllere taht kuran Açıkgöz, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizideki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncunun ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

"BAKIŞLARI HİÇ DEĞİŞMEMİŞ" Bazı takipçileri, "Bakışları hala aynı", "Çok sevimliymiş" ve "Güzelliği çocukluğundan belliymiş" gibi yorumlarda bulunurken, oyuncunun yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

KARİYERİNİ İLMEK İLMEK İŞLEDİ 10 Şubat 1993 Ankara doğumlu olan Tuğçe Açıkgöz, aslında setlerin yabancısı değil. Kariyer yolculuğuna dair önemli notlar ise şöyle: Eğitim: Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu.