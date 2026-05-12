Bakışlarındaki o ifade hiç değişmedi: A.B.İ.'nin Gülüşan'ı Tuğçe Açıkgöz'ün nostalji turu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlülerin geçmişine dair kareler hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez radarda A.B.İ. dizisinin sevilen ismi Gülüşan var! Bakışları aynı kalsa da değişimiyle dikkat çeken ünlü ismin, çocukluktan bugüne uzanan o nostaljik karesi...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de ailesinin çatısı altında sıkışıp kalmış ancak umudunu yitirmemiş bir kadını canlandıran Tuğçe Açıkgöz, sergilediği karakter derinliğiyle tam not alıyor.

A.B.İ.'NİN FEDAKAR ABLASI: GÜLÜŞAN

Kendi mutluluğunu başkalarının yüzündeki tebessümde arayan, özellikle kardeşi Melek'e olan bağlılığıyla izleyiciyi duygulandıran Gülüşan karakteri, oyuncunun kariyerindeki en özel duraklardan biri haline geldi.

Yeni rolüyle gönüllere taht kuran Açıkgöz, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizideki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncunun ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

"BAKIŞLARI HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"

Bazı takipçileri, "Bakışları hala aynı", "Çok sevimliymiş" ve "Güzelliği çocukluğundan belliymiş" gibi yorumlarda bulunurken, oyuncunun yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

KARİYERİNİ İLMEK İLMEK İŞLEDİ

10 Şubat 1993 Ankara doğumlu olan Tuğçe Açıkgöz, aslında setlerin yabancısı değil. Kariyer yolculuğuna dair önemli notlar ise şöyle:

Eğitim: Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu.

İlk adımlar: Henüz 8 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde tiyatroya başladı.

Akademik başarı: Şehir Tiyatroları'nda aldığı eğitimi akademik düzeyde pekiştirdi ve halen aynı birimde asistanlık yapmaya devam ediyor.

Dönüm noktaları: "Yaz'ın Öyküsü" ile tanınan, "Bir Küçük Gün Işığı" dizisindeki Dila karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, 2005 yılından bu yana sanat dünyasında aktif olarak yer alıyor.

Şimdilerde hem oyunculuk yeteneği hem de duru güzelliğiyle izleyiciden tam not alan Tuğçe Açıkgöz, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmaya devam ediyor.

"GÜLÜŞAN VE SEFA" FIRTINASI

Dizide Sefa karakterine hayat veren Mert Demirci ile kamera karşısına geçen Açıkgöz, partneriyle yakaladığı uyumla da beğeni topluyor. İzleyiciler, Gülüşan ve Sefa sahnelerini "Ekranın en uyumlu çifti" olarak nitelendiriyor.

