Bakırda 13 bin dolar uyarısı! Dev bankadan 2026 senaryosu: O tarihlerde üzebilir

Bakırda 13 bin dolar uyarısı! Dev bankadan 2026 senaryosu: O tarihlerde üzebilir

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 10:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Goldman Sachs, küresel bakır piyasasına ilişkin 2026 görünümünde kısa vadeli iyimserliğini korurken, yılın ikinci yarısı için temkinli duruşunu sürdürüyor. Kurum, ilk yarıda fiyatların güçlü kalabileceğini öngörürken, ABD'nin planladığı rafine bakır tarifelerine dair belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte yılın ilerleyen dönemlerinde geri çekilme yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Goldman Sachs, 2026'nın ilk yarısına ilişkin bakır fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Ancak kurum, yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların yeniden geri çekileceği görüşünü koruyor. Banka, bakırın ton başına 13 bin doların üzerindeki seviyelerde yıl boyunca kalıcı olmasını beklemediklerini açıkça vurguluyor.

TARİFE BELİRSİZLİĞİ BELİRLEYİCİ UNSUR Goldman Sachs Research tarafından yapılan değerlendirmede, ABD'nin rafine bakıra yönelik planladığı tarifelere ilişkin belirsizliğin fiyatlar üzerindeki en kritik başlıklardan biri olduğu ifade edildi. Kurumun temel senaryosunda, yüzde 15 oranındaki bir tarifenin 2026 ortasında duyurulması ve 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Tarifenin açıklanması ya da uygulanmasında yaşanabilecek olası gecikmelerin ise 2026 boyunca bakır fiyatlarının seyrini önemli ölçüde etkileyebileceği belirtiliyor.

"YÜKSELİŞİN SON EVRESİNDEYİZ" Goldman Sachs Research analisti Eoin Dinsmore, tarife belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte yatırımcı odağının yeniden küresel arz fazlasına kayacağını ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacağını ifade etti. Dinsmore'a göre mevcut yükseliş hareketi büyük ölçüde son aşamasına yaklaşmış durumda.

Buna karşın ABD'deki ekonomik büyüme, yapay zeka yatırımları ve ülke içi stoklama faaliyetlerinin önümüzdeki aylarda piyasayı desteklemeye devam edebileceği de değerlendiriliyor. Yine de Goldman Sachs, bakır fiyatlarının 13 bin doların üzerinde kalıcı bir seyir izlemesini olası görmüyor.