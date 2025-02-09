Viral Galeri Viral Liste Bakıcı desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çalışan annelere 510 Euro destek ödemesi şartları neler?

Bakıcı desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çalışan annelere 510 Euro destek ödemesi şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle, çalışan annelere mali destek sağlanıyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, tam zamanlı çalışan annelere 510 Euro (yaklaşık 18 bin 926 TL), bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere ise 560 Euro (yaklaşık 20 bin 779 TL) ödeme yapılacak. Peki, bu destekten nasıl yararlanılacak ve bakıcı desteği nasıl alınacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:53
Bakıcı desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çalışan annelere 510 Euro destek ödemesi şartları neler?

Geçtiğimiz yıl, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle, 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca aylık 325 avro destek sağlanmıştı. 2025 yılı için başvurular şimdi gündemde. Proje kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki çalışan annelere verilecek toplam destek tutarı, 15 milyon 295 bin liraya ulaştı.

Bakıcı desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çalışan annelere 510 Euro destek ödemesi şartları neler?

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye dair yaptığı açıklamada, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" ile 2025 yılında, üç büyük ilde toplam 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, annelerin iş gücüne katılımını artırmayı ve eğitimli çocuk bakıcılığı ile kayıtlı kadın istihdamını teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Bakıcı desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çalışan annelere 510 Euro destek ödemesi şartları neler?

Projenin Ayrıntıları: Hangi Annelere Ne Kadar Destek?

2025 yılı için belirlenen destek tutarları, farklı çalışma koşullarına göre çeşitlendirildi:

Tam Zamanlı Çalışan Anneler: 510 avro (yaklaşık 18 bin 926 TL)

Bakıcı desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çalışan annelere 510 Euro destek ödemesi şartları neler?

Bekar veya Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anneler: 560 avro (yaklaşık 20 bin 779 TL)

Bakıcı desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çalışan annelere 510 Euro destek ödemesi şartları neler?

Yarı Zamanlı Çalışan Anneler: 255 avro (yaklaşık 9 bin 462 TL)

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