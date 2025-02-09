Bakıcı desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çalışan annelere 510 Euro destek ödemesi şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle, çalışan annelere mali destek sağlanıyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, tam zamanlı çalışan annelere 510 Euro (yaklaşık 18 bin 926 TL), bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere ise 560 Euro (yaklaşık 20 bin 779 TL) ödeme yapılacak. Peki, bu destekten nasıl yararlanılacak ve bakıcı desteği nasıl alınacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi