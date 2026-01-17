Viral
Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak
Meteoroloji, İçişleri ve Çevre Bakanlığı uyardı: 17-22 Ocak tarihlerinde soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'da hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün ve yarın yağmur ile karla karışık yağmur geçişlerinin süreceğini, pazar gecesi yüksek kesimlerde çatılar ve araç üstlerinde karın tutabileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 17.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 14:27