Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak

Meteoroloji, İçişleri ve Çevre Bakanlığı uyardı: 17-22 Ocak tarihlerinde soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'da hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün ve yarın yağmur ile karla karışık yağmur geçişlerinin süreceğini, pazar gecesi yüksek kesimlerde çatılar ve araç üstlerinde karın tutabileceğini söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 14:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Çok sayıda bölgede karla karışık yağmur ve kar beklenirken bazı illerde yağışın yerel kuvvetli olacağı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile MGM, 17-22 Ocak arasında soğuk hava ve buzlanmaya karşı tedbir çağrısı yaptı.

MEGAKENTTE HAVA 2-5 DERECE ARALIĞINDA

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji mühendisi Adil Tek, Üsküdar'da sıcaklığın 3 derece ölçüldüğünü belirterek, İstanbul genelinde değerlerin 2 ila 5 derece arasında değiştiğini söyledi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR: KAR KAPIDA
Yağışın hafif yağmur şeklinde sürdüğünü ancak yüksek kesimlerde zaman zaman karla karışık yağmura döndüğünü ifade ederek, "Arada kar topakları atıyor. Bir de "sleet" diye adlandırdığımız buz parçası gibi gözüken kar tanelerini görüyoruz. Ama tabii bunlar zeminde tutmuyor çok fazla. Havada görüyoruz bunları." dedi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR TUTACAK

Adil Tek, rüzgarın şu an için kuvvetli olmadığını, poyrazdan hafif estiğini aktarırken, yağış geçişlerinin bugün ve yarın aralıklarla devam edeceğini belirtti. Tek, "Yarın sıcaklıklar biraz daha düşüyor. 1 ila 4 dereceler arasında İstanbul'da sıcaklıklar." ifadelerini kullandı.

Özellikle gece saatlerinde yüksek kesimlerde karın zeminde tutma ihtimaline dikkat çeken Tek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

