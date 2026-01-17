Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! İstanbul'da kar yağışı başladı
Meteoroloji, İçişleri ve Çevre Bakanlığı uyardı: 17-22 Ocak tarihlerinde soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'da hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün ve Pazar günü yağmur ile karla karışık yağmur geçişlerinin süreceğini, pazar gecesi yüksek kesimlerde çatılar ve araç üstlerinde karın tutabileceğini söyledi. öte yandan kentin kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde kar yağışı başladı.
