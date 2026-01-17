Viral Galeri Viral Liste Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! İstanbul'da kar yağışı başladı

Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji, İçişleri ve Çevre Bakanlığı uyardı: 17-22 Ocak tarihlerinde soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'da hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün ve Pazar günü yağmur ile karla karışık yağmur geçişlerinin süreceğini, pazar gecesi yüksek kesimlerde çatılar ve araç üstlerinde karın tutabileceğini söyledi. öte yandan kentin kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde kar yağışı başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 03:40
Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Çok sayıda bölgede karla karışık yağmur ve kar beklenirken bazı illerde yağışın yerel kuvvetli olacağı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile MGM, 17-22 Ocak arasında soğuk hava ve buzlanmaya karşı tedbir çağrısı yaptı.

Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak

İSTANBUL VE MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine dayanarak Batı Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, fırtınanın yarın (Pazar) günün ilk saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak

RÜZGAR 75 KM/SAATE KADAR ÇIKACAK

Valiliğin açıklamasına göre, Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgârın kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara Denizi'nde ise rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden aynı kuvvette etkili olması bekleniyor. Fırtınanın, Pazartesi günü (19 Ocak 2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle deniz ulaşımı başta olmak üzere ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak

MEGAKENTTE HAVA 2-5 DERECE ARALIĞINDA

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji mühendisi Adil Tek, Üsküdar'da sıcaklığın 3 derece ölçüldüğünü belirterek, İstanbul genelinde değerlerin 2 ila 5 derece arasında değiştiğini söyledi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR: KAR KAPIDA
Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak

Yağışın hafif yağmur şeklinde sürdüğünü ancak yüksek kesimlerde zaman zaman karla karışık yağmura döndüğünü ifade ederek, "Arada kar topakları atıyor. Bir de "sleet" diye adlandırdığımız buz parçası gibi gözüken kar tanelerini görüyoruz. Ama tabii bunlar zeminde tutmuyor çok fazla. Havada görüyoruz bunları." dedi.

SON DAKİKA