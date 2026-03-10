Bahar etkisi başlıyor: Sıcaklıklar 4 derece birden artacak! Meteoroloji gün gün paylaştı

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve az bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülürken, özellikle kuzey ve iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında ise çığ ve kar erimesi riskine karşı uyarı yapıldı.

KUZEY, İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE SİS VE DON UYARISI

Hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Bu nedenle sürücülerin görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli olmaları isteniyor.

SICAKLIK KUZEYDE BİRAZ ARTACAK

Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece civarında artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevcut seviyelerde kalması bekleniyor.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu nedenle hava genel olarak sakin bir seyir izleyecek.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'da kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riskine dikkat çekti. Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

10 MART SALI GÜNÜ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA BÖLGESİ

İlHava DurumuSıcaklık
EdirneAz bulutlu ve açık17°C
İstanbulAz bulutlu ve açık15°C
KırklareliAz bulutlu ve açık16°C
KocaeliAz bulutlu ve açık18°C

EGE BÖLGESİ

İlHava DurumuSıcaklık
AfyonkarahisarAz bulutlu ve açık11°C
DenizliAz bulutlu ve açık19°C
İzmirAz bulutlu ve açık19°C
ManisaAz bulutlu ve açık18°C
AKDENİZ BÖLGESİ

İlHava DurumuSıcaklık
AdanaAz bulutlu ve açık20°C
AntalyaAz bulutlu ve açık20°C
HatayAz bulutlu ve açık17°C
MersinAz bulutlu ve açık21°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İlHava DurumuSıcaklık
AnkaraParçalı ve az bulutlu12°C
ÇankırıParçalı ve az bulutlu13°C
EskişehirParçalı ve az bulutlu13°C
KonyaParçalı ve az bulutlu10°C
BATI KARADENİZ

İlHava DurumuSıcaklık
BoluParçalı ve az bulutlu16°C
DüzceParçalı ve az bulutlu17°C
KastamonuParçalı ve az bulutlu12°C
ZonguldakParçalı ve az bulutlu13°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İlHava DurumuSıcaklık
AmasyaParçalı ve az bulutlu13°C
SamsunParçalı ve az bulutlu10°C
TokatParçalı ve az bulutlu10°C
TrabzonParçalı ve çok bulutlu10°C
DOĞU ANADOLU

İlHava DurumuSıcaklık
ErzurumParçalı ve az bulutlu-1°C
KarsParçalı ve az bulutlu-1°C
MalatyaParçalı ve az bulutlu10°C
VanParçalı ve az bulutlu3°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İlHava DurumuSıcaklık
DiyarbakırAz bulutlu ve açık14°C
GaziantepAz bulutlu ve açık15°C
SiirtAz bulutlu ve açık12°C
ŞanlıurfaAz bulutlu ve açık16°C

