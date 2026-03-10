Bahar etkisi başlıyor: Sıcaklıklar 4 derece birden artacak! Meteoroloji gün gün paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve az bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülürken, özellikle kuzey ve iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında ise çığ ve kar erimesi riskine karşı uyarı yapıldı.

KUZEY, İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE SİS VE DON UYARISI Hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Bu nedenle sürücülerin görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli olmaları isteniyor.

SICAKLIK KUZEYDE BİRAZ ARTACAK Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece civarında artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevcut seviyelerde kalması bekleniyor.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu nedenle hava genel olarak sakin bir seyir izleyecek.