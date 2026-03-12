CANLI YAYIN
Alerji mevsimi geldi: Saman nezlesi ve polen alerjisine karşı 5 öneri

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bahar aylarında artan polenler milyonlarca kişide hapşırma, burun akıntısı ve göz kaşıntısı gibi alerji belirtilerine yol açıyor. Mevsimsel alerjilerin etkisini azaltmak için alınabilecek basit önlemler bulunuyor. İşte polen alerjisi ve saman nezlesinden korunmanın basit ama etkili yolları…

Mevsimsel alerjiler, özellikle bahar aylarında havaya yayılan polenler nedeniyle ortaya çıkan yaygın bir sağlık sorunu. Saman nezlesi ve alerjik rinit olarak da bilinen bu durum, nüfusun önemli bir bölümünü etkiliyor. Uzmanlar, tetikleyicileri tanımak ve maruziyeti azaltmak için günlük yaşamda uygulanabilecek bazı basit adımların semptomları belirgin şekilde hafifletebileceğini ifade ediyor.

MEVSİMSEL ALERJİ NEDİR, NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Mevsimsel alerjiler, özellikle bahar ve yaz aylarında artan polenlerin bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanması sonucu ortaya çıkar. Bu durum hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, göz kaşıntısı ve boğaz tahrişi gibi belirtilere yol açabilir. Saman nezlesi veya alerjik rinit olarak da tanımlanan bu rahatsızlık, dünya genelinde nüfusun üçte birinden fazlasını etkileyebiliyor.

ALERJİ Mİ YOKSA SOĞUK ALGINLIĞI MI?

Mevsimsel alerji belirtileri çoğu zaman soğuk algınlığı ile karıştırılabiliyor. Alerjiler genellikle haftalar boyunca devam eden burun akıntısı, hapşırma ve kaşıntı ile kendini gösterir.

Belirtiler birkaç haftadan uzun sürüyorsa ve özellikle belirli dönemlerde yoğunlaşıyorsa, alerjik bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda bir doktora başvurulması gerekiyor.

ALERJİ TETİKLEYİCİLERİNİ TANIMAK ÖNEMLİ

Mevsimsel alerjilerde tetikleyiciler kişiden kişiye değişebilir. Semptomların hangi dönemlerde arttığını takip etmek, sorunun kaynağını belirlemeye yardımcı olur. Alergy New Zealand makalesine göre, genellikle alerji tetikleyicileri şu şekilde değişir:

  • İlkbaharın başında ağaç polenleri
  • İlkbahar sonu ve yaz başında çim polenleri
  • Yaz sonu ve sonbaharda yabani ot polenleri

Belirtiler yıl boyunca devam ediyorsa, sorun dış ortamdan değil ev veya iş yerindeki alerjenlerden kaynaklanabilir.

POLENLERDEN KORUNMAK İÇİN GÜNLÜK ÖNLEMLER

Polen yoğunluğu genellikle sabah 05.00 ile 10.00 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Polen maruziyetini azaltmak alerji semptomlarını önemli ölçüde hafifletebilir. Dr. Amy Chan, özellikle kuru ve rüzgarlı günlerde polen seviyelerinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Polenlerden korunmak için şu basit önlemler öneriliyor:

  • Sabah saatlerinde pencereleri kapalı tutmak
  • Dışarı çıkarken güneş gözlüğü ve şapka kullanmak
  • Maske veya yüz örtüsü takmak
  • Dışarıdan eve gelince kıyafet değiştirmek
  • Gece yatmadan önce duş almak
EV İÇİNDEKİ ALERJENLERİ AZALTIN

Bazı kişilerde alerjik reaksiyonların nedeni ev içindeki alerjenler olabilir. Toz akarları, küf, evcil hayvan tüyleri ve hamamböcekleri bu alerjenler arasında yer alır. Ev ortamında alınabilecek bazı önlemler ise şunlardır:

  • Evi düzenli süpürmek ve toz almak
  • HEPA filtreli klima veya hava temizleyici kullanmak
  • Ayakkabıları kapı girişinde çıkarmak
  • Nem oranını düşük tutmak
BURUN TEMİZLİĞİ VE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Alerjik reaksiyon sırasında burun içindeki dokular şişebilir ve yoğun mukus oluşabilir. Yeterli su tüketimi mukusun incelmesine yardımcı olur.

Eczanelerde bulunan tuzlu burun spreyleri veya burun yıkama solüsyonları da burun içindeki alerjenleri temizleyerek semptomların hafiflemesine katkı sağlayabilir.

UYKU SIRASINDA ALERJİ TETİKLEYİCİLERİ AZALTIN

Alerji belirtileri gece saatlerinde daha yoğun hissedilebilir. Bunun nedeni kıyafetlere veya yatak takımlarına yapışan polenler olabilir. Dr. Chan, gece semptomlarını hafifletmek için şu şekilde basit önlemler sunuyor:

  • Yatak çarşaflarını düzenli olarak 60°C üzerindeki sıcaklıkta yıkamak
  • Çamaşırları mümkünse dışarıda kurutmamak
  • Evcil hayvanları yatak odasına almamak
  • Bu önlemler gece semptomlarının azalmasına yardımcı olabilir.
MEVSİMSEL ALERJİLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Saman nezlesi nedir?
Saman nezlesi, tıbbi adıyla alerjik rinit, polen gibi alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan bir alerji türüdür. Hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve göz kaşıntısı en yaygın belirtiler arasında yer alır.

Mevsimsel alerji en çok hangi aylarda görülür?
Mevsimsel alerjiler genellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha yaygındır. Ağaç, çim ve yabani ot polenlerinin havaya yayılması semptomların artmasına neden olur.

Alerji ile soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir?
Alerji genellikle haftalar süren hapşırma ve kaşıntı ile kendini gösterir. Ateş görülmez. Soğuk algınlığı ise kısa sürede geçer ve çoğu zaman halsizlik ile ateş eşlik eder.

