MEVSİMSEL ALERJİLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Saman nezlesi nedir?

Saman nezlesi, tıbbi adıyla alerjik rinit, polen gibi alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan bir alerji türüdür. Hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve göz kaşıntısı en yaygın belirtiler arasında yer alır.

Mevsimsel alerji en çok hangi aylarda görülür?

Mevsimsel alerjiler genellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha yaygındır. Ağaç, çim ve yabani ot polenlerinin havaya yayılması semptomların artmasına neden olur.

Alerji ile soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir?

Alerji genellikle haftalar süren hapşırma ve kaşıntı ile kendini gösterir. Ateş görülmez. Soğuk algınlığı ise kısa sürede geçer ve çoğu zaman halsizlik ile ateş eşlik eder.