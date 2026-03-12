Alerji mevsimi geldi: Saman nezlesi ve polen alerjisine karşı 5 öneri
Bahar aylarında artan polenler milyonlarca kişide hapşırma, burun akıntısı ve göz kaşıntısı gibi alerji belirtilerine yol açıyor. Mevsimsel alerjilerin etkisini azaltmak için alınabilecek basit önlemler bulunuyor. İşte polen alerjisi ve saman nezlesinden korunmanın basit ama etkili yolları…
Mevsimsel alerjiler, özellikle bahar aylarında havaya yayılan polenler nedeniyle ortaya çıkan yaygın bir sağlık sorunu. Saman nezlesi ve alerjik rinit olarak da bilinen bu durum, nüfusun önemli bir bölümünü etkiliyor. Uzmanlar, tetikleyicileri tanımak ve maruziyeti azaltmak için günlük yaşamda uygulanabilecek bazı basit adımların semptomları belirgin şekilde hafifletebileceğini ifade ediyor.
MEVSİMSEL ALERJİ NEDİR, NEDEN ORTAYA ÇIKAR?
Mevsimsel alerjiler, özellikle bahar ve yaz aylarında artan polenlerin bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanması sonucu ortaya çıkar. Bu durum hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, göz kaşıntısı ve boğaz tahrişi gibi belirtilere yol açabilir. Saman nezlesi veya alerjik rinit olarak da tanımlanan bu rahatsızlık, dünya genelinde nüfusun üçte birinden fazlasını etkileyebiliyor.
ALERJİ Mİ YOKSA SOĞUK ALGINLIĞI MI?
Mevsimsel alerji belirtileri çoğu zaman soğuk algınlığı ile karıştırılabiliyor. Alerjiler genellikle haftalar boyunca devam eden burun akıntısı, hapşırma ve kaşıntı ile kendini gösterir.
Belirtiler birkaç haftadan uzun sürüyorsa ve özellikle belirli dönemlerde yoğunlaşıyorsa, alerjik bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda bir doktora başvurulması gerekiyor.
ALERJİ TETİKLEYİCİLERİNİ TANIMAK ÖNEMLİ
Mevsimsel alerjilerde tetikleyiciler kişiden kişiye değişebilir. Semptomların hangi dönemlerde arttığını takip etmek, sorunun kaynağını belirlemeye yardımcı olur. Alergy New Zealand makalesine göre, genellikle alerji tetikleyicileri şu şekilde değişir:
- İlkbaharın başında ağaç polenleri
- İlkbahar sonu ve yaz başında çim polenleri
- Yaz sonu ve sonbaharda yabani ot polenleri
Belirtiler yıl boyunca devam ediyorsa, sorun dış ortamdan değil ev veya iş yerindeki alerjenlerden kaynaklanabilir.
POLENLERDEN KORUNMAK İÇİN GÜNLÜK ÖNLEMLER
Polen yoğunluğu genellikle sabah 05.00 ile 10.00 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Polen maruziyetini azaltmak alerji semptomlarını önemli ölçüde hafifletebilir. Dr. Amy Chan, özellikle kuru ve rüzgarlı günlerde polen seviyelerinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Polenlerden korunmak için şu basit önlemler öneriliyor:
- Sabah saatlerinde pencereleri kapalı tutmak
- Dışarı çıkarken güneş gözlüğü ve şapka kullanmak
- Maske veya yüz örtüsü takmak
- Dışarıdan eve gelince kıyafet değiştirmek
- Gece yatmadan önce duş almak