Bağırsak detoksu zararlı mı? Uzmandan şişkinlik ve kabızlık uyarısı

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 08:05 Son Güncelleme: 21 Ocak 2026 08:56

Karın şişkinliği ve kabızlık gibi sindirim sorunları yaşayan birçok kişi, çözümü sosyal medyada yayılan bağırsak detoksu uygulamalarında arıyor. Ancak uzmanlar, hekim kontrolü olmadan yapılan bu yöntemlerin faydadan çok zarar getirebileceği konusunda uyarıyor.

Sosyal medyada "bağırsakları temizlediği" iddiasıyla hızla yayılan bağırsak detoksu uygulamaları, uzmanlara göre sağlığı tehdit eden bir moda haline geldi. Bilinçsizce yapılan bu uygulamaların, beklenen faydanın aksine karaciğer hasarı ve damar tıkanıklığı gibi ciddi sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. BAĞIRSAK DETOKSU ZARARLI MI? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, kontrolsüz detoks yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.

ŞİŞKİNLİK VE KABIZLIKTA DETOKS ÇÖZÜM DEĞİL Karın şişkinliği, kabızlık ve hazımsızlık gibi şikayetlerle çözüm arayan birçok kişi, son dönemde sosyal medyada öne çıkan bağırsak detoksu uygulamalarına yöneliyor.

Ancak uzmanlar, bu tür yöntemlerin hekim kontrolü olmadan uygulanmasının ciddi sağlık riskleri barındırdığını vurguluyor. Prof. Dr. Bilgiç, bu tür yakınmaların detoksla değil, altta yatan nedenlerin araştırılmasıyla ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

"KONTROLSÜZ UYGULAMALAR AĞIR SONUÇLAR DOĞURABİLİR" Bağırsak detoksu adı altında yapılan işlemlerin kontrolsüz şekilde yaygınlaştığını belirten Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, "Sosyal medyada bu uygulamalar çok ön plana çıkarılıyor. Ancak uzman kontrolü olmadan yapılan detokslar, karaciğer problemlerinden damar tıkanıklıklarına kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Karın şişkinliği ya da kabızlık şikayeti olan bir kişinin ilk yapması gereken detoks uygulamak değil, bir gastroenteroloji ya da iç hastalıkları uzmanına başvurarak sorunun kaynağını araştırmaktır" dedi.