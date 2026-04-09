Bacak bacak üstüne atmak gerçekten zararlı mı? Bilim son noktayı koydu

"Bacak bacak üstüne atmayın, dizlerinize zarar verir" uyarısını çoğumuz çocukluğumuzdan beri duyarız. Ancak uzmanlar bu alışkanlığın sanıldığı kadar zararlı olmayabileceğini söylüyor. Araştırmalar, sağlık açısından asıl önemli olanın oturma şekli değil, uzun süre aynı pozisyonda kalmamak olduğunu gösteriyor.

Bacak bacak üstüne atarak oturmak, yıllardır sağlık açısından sakıncalı bir alışkanlık olarak anlatılıyor. Dizlere zarar verdiği, sırt ağrısına yol açtığı ya da varise neden olduğu sıkça dile getiriliyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, bu yaygın inanışların büyük ölçüde bilimsel kanıtlarla desteklenmediğini ortaya koyuyor.

ESKİ BİR ALIŞKANLIK UYARISI: GERÇEKTEN ZARARLI MI? Fizyoterapi alanındaki araştırmalar, tek bir "ideal oturma pozisyonu" olmadığını gösteriyor. Uzmanlara göre insan omurgası farklı pozisyonlara uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmış durumda. Fizyoterapi uzmanlarıyla yapılan bir araştırmada farklı ülkelerden terapistlere "en doğru oturma pozisyonu" soruldu. Ancak verilen cevapların birbirinden oldukça farklı olduğu görüldü. Araştırmacılar, duruş konusundaki birçok inanışın bilimsel verilerden çok mesleki geleneklerden ve alışkanlıklardan etkilenebildiğini belirtiyor. Uzmanlara göre sırt sağlığı açısından en büyük risk, belirli bir pozisyon değil, uzun süre aynı şekilde oturmak.

DİZ VE KALÇA SAĞLIĞI İÇİN RİSK VAR MI? Ortopedi ve fizyoterapi alanındaki değerlendirmeler, bacak bacak üstüne atmanın diz ve kalça eklemleri üzerinde ciddi bir risk oluşturduğunu gösteren güçlü bir kanıt olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre günlük hayatta yapılan birçok hareket eklemlere çok daha fazla yük bindiriyor. Örneğin: Merdiven çıkmak

Sandalyeden kalkmak

Koşmak veya zıplamak

Ağır alışveriş poşetleri taşımak Bu aktivitelerde eklemlerin maruz kaldığı kuvvet, otururken oluşan yükten çok daha fazla oluyor. Bu nedenle kısa süreli oturma pozisyonlarının kalıcı eklem hasarına yol açtığına dair net bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

VARİS OLUŞUMUYLA İLGİLİ BİLİNENLER Bacak bacak üstüne atmanın varise neden olduğu da sıkça dile getirilen bir başka iddia. Ancak damar sağlığı üzerine yapılan çalışmalar bu görüşü desteklemiyor. Uzmanlara göre varis oluşumunda daha etkili olan faktörler şunlar: Risk Faktörü Açıklama Yaş Damar kapakçıkları zamanla zayıflayabilir Aile öyküsü Genetik yatkınlık önemli rol oynar Gebelik Bacak damarlarında basıncı artırabilir Obezite Dolaşım sistemine yük bindirir Uzun süre ayakta çalışma Kanın bacaklarda birikmesine neden olabilir Bacak bacak üstüne atmak kısa süreli olarak kan dolaşımını değiştirebilir. Ancak uzmanlar bunun varis oluşumuna yol açtığını gösteren bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor.

BAZI DURUMLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEBİLİR Doktorlar bazı özel durumlarda bu oturma pozisyonundan kaçınılmasını önerebilir. Özellikle: Kalça protezi ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde

Belirli ortopedik rahatsızlıklarda

Geçici eklem hassasiyetlerinde Ancak bu öneriler genellikle kişiye özel ve geçici oluyor. Yani bu alışkanlığın herkes için zararlı olduğu anlamına gelmiyor.

ASIL ÖNEMLİ OLAN: HAREKET ETMEK Uzmanlara göre sağlıklı bir vücut için en önemli kural tek bir oturma pozisyonuna bağlı kalmamak. Pozisyon değiştirmek

Ara sıra ayağa kalkmak

Kısa yürüyüşler yapmak

Oturma şekillerini çeşitlendirmek vücudun daha rahat çalışmasını sağlar. Özetle uzmanlar şu görüşte birleşiyor: "En sağlıklı oturma pozisyonu, uzun süre aynı şekilde oturmadığınız pozisyondur."